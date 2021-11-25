Жителя Череповца задавило бульдозером на свалке

В Череповце следователи возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего водителя бульдозера, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, инцидент произошёл на городской мусорной свалке 19 октября 2021 года. Подозреваемый, двигаясь задним ходом, задавил 58-летнего пострадавшего. От полученных травм мужчина скончался. По предварительной информации, погибший собирал стеклотару.

«В настоящее время следователи СКР устанавливают обстоятельства деяния, в том числе причины и условия нахождения потерпевшего на свалке и в опасной зоне работы спецтехники», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Расследование продолжается.