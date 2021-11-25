В Вологодской области снова меньше 400 заболевших COVID за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 399 случаев коронавирусной инфекции. В целом по России статистика говорит о 33 796 заболевших.

При этом в Вологодской области 420 человек выздоровело, двенадцать человек умерли. Такая статистика 25 ноября опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 88 177 пациентам. Большая часть из них — 77 888 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 511 человек.

Вологодская область сейчас находится на 29 месте в России по уровню заражения коронавирусом.