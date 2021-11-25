В Вологодской области снова меньше 400 заболевших COVID за сутки

25.11.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 399 случаев коронавирусной инфекции. В целом по России статистика говорит о 33 796 заболевших.

При этом в Вологодской области 420 человек выздоровело, двенадцать человек умерли. Такая статистика 25 ноября опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 88 177 пациентам. Большая часть из них — 77 888 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 511 человек.

Вологодская область сейчас находится на 29 месте в России по уровню заражения коронавирусом.

 

Тэги: коронавирус, инфекция

ТОП НЕДЕЛИ

Мост не для жизни: жители Вологды выступают против строительства Флотского моста
Туристы с детьми о празднике на вотчине Деда Мороза в Великом Устюге: «Это позор»
В Вологде открылось современное предприятие по производству троллейбусов, но ему не дают выйти на рынок
Прокуратура заявила, что у «АкваЛайна» не было оснований повышать в ноябре плату за мусор
«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 
В Вологде презентовали три варианта Малого транспортного кольца от Белозерского до Пошехонского шоссе
Изменится схема движения на перекрёстке Пошехонское шоссе-Петина в Вологде
Администрация Великоустюгского района заключила контракт на покупку «Тойоты Камри» за 2,9 млн рублей
Роспотребнадзор проверил воду, на запах которой жаловались жители Вологды, и обнаружил ухудшение ее качества
В Череповце ребенок застрял в грязи на стройке и не мог самостоятельно выбраться

Похожие новости

Вакцинированные жители Вологды и Череповца смогут попасть на концерт звезды поп-музыки Мари Краймбрери

Приглашения на концерт получат молодые люди от 18 до 35 лет после вакцинации первым компонентом

323
0

Вакцину от коронавируса для детей старше 12 лет зарегистрировали в России

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова Татьяны Голиковой, министра здравоохранения

720
0

В Вологодской области количество выздоровевших от COVID превысило количество заболевших

В регионе второй день подряд статистика фиксирует менее 400 заболевших за сутки

520
0

2000 билетов на концерты звезд российской эстрады вручат в вакцинальных центрах Вологды и Череповца

Билеты будут выдавать молодёжи 27, 28 ноября и 4, 5 декабря 

557
0

30 айфонов, поездку к Деду Морозу и множество других призов вручат молодежи Вологодской области за прививки

Областной розыгрыш «COVIDЛиквидация» проводит молодёжный центр «Содружество»

777
0

Экспресс-тест на коронавирус перед вакцинацией смогут сделать жители Вологды и Череповца

Экспресс-тесты доставлены в крупнейшие вакцинальные центры двух городов

968
0

В Вологодской области заболело коронавирусом меньше 400 человек за сутки

Уровень смертности, впрочем, по-прежнему довольно высокий

706
0

Больницы Сокола и Шексны вернулись к обычному режиму работы

Такое решение власти региона объясняют снижением госпитализации больных с коронавирусом

1417
0

Как COVID повлиял на знакомства в интернете?

Любопытный опрос провели приложение для знакомств Mamba совместно с сервисом корпоративного медицинского обслуживания BestDoctor

780
0

Число заболевших коронавирусом вологжан вторую неделю превышает 400 заражений в сутки

В целом по России этот показатель постепенно снижается

1115
0

404 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

346 человек выздоровели, 11 умерли

1442
0

В Вологодской области показатели заболеваемости COVID близки к рекордным

За сутки выявлено 409 новых случаев коронавируса

1863
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жителя Череповца задавило бульдозером на свалке
В Вологодской области снова меньше 400 заболевших COVID за сутки
Бывшего арендатора парка Ветеранов наказали за сданное в металлолом колесо обозрения
Юбилейная персональная выставка художника Юрия Воронова откроется в Вологде 3 декабря
Четыре человека пострадали в ДТП в Вытегорском районе
О необычных растениях-паразитах расскажет новая выставка в Вологодском музее-заповеднике
Ледовые переправы на водоемах Вологодской области наведут в середине декабря
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

3863
0
25.11.2021 [БлогоVO]

О медицинской этике

330
0
23.11.2021 [Обзор Прессы]

«Рыли носом дно — никаких следов». Курдин — о том, почему «Курск» не мог погибнуть от столкновения с иностранцами

1530
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика