Юбилейная персональная выставка художника Юрия Воронова откроется в Вологде 3 декабря

Юбилейная персональная выставка произведений живописи и графики художника Юрия Воронова «Псевдоморфозы» откроется в Вологде 3 декабря.

Эта выставка посвящена 65-летию мастера, на ней будут представлены лучшие произведения художника, созданные им в разные периоды творчества.

Юрий Александрович Воронов – заслуженный художник России, член-корреспондент Российской Академии Художеств. Родился в Вологде в 1956 году.

– Выпускник Ярославского художественного училища и Московского государственного художественного института имени Василия Сурикова художник Ю.А. Воронов — это мастер, которому интересны разные стороны жизни, его может захватить очень многое – интересное состояние природы, город, человек, предметы, словом все, что входит в понятие «жизнь». Наблюдения за окружающим миром являются одним из важнейших источников вдохновения для художника. Автор работает в технике масляной, темперной, акриловой живописи в жанрах сюжетно-тематической картины, портрета, пейзажа, натюрморта; занимается гравюрой (линогравюра, литография) и рисунком в области книжной и станковой графики, – говорится о художнике в анонсе мероприятия.

В экспозицию войдут полотна, которые уже стали классикой вологодского изобразительного искусства. Среди них — «Говорит Вологда. Доброе утро, товарищи» (1987), «Каждому дню довлеет злоба его» (1989), «Лествица» (1990), «Николин день» (1992), «Сны лоскутного одеяла» (1994).

