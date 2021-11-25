Юбилейная персональная выставка художника Юрия Воронова откроется в Вологде 3 декабря

25.11.2021 [Культура]

Юбилейная персональная выставка произведений живописи и графики художника Юрия Воронова «Псевдоморфозы» откроется в Вологде 3 декабря.

Эта выставка посвящена 65-летию мастера, на ней будут представлены лучшие произведения художника, созданные им в разные периоды творчества. 

Юрий Александрович Воронов – заслуженный художник России, член-корреспондент Российской Академии Художеств. Родился в Вологде в 1956 году.

– Выпускник Ярославского художественного училища и Московского государственного художественного института имени Василия Сурикова художник Ю.А. Воронов — это мастер, которому интересны разные стороны жизни, его может захватить очень многое – интересное состояние природы, город, человек, предметы, словом все, что входит в понятие «жизнь». Наблюдения за окружающим миром являются одним из важнейших источников вдохновения для художника. Автор работает в технике масляной, темперной, акриловой живописи в жанрах сюжетно-тематической картины, портрета, пейзажа, натюрморта; занимается гравюрой (линогравюра, литография) и рисунком в области книжной и станковой графики, – говорится о художнике в анонсе мероприятия.

В экспозицию войдут полотна, которые уже стали классикой вологодского изобразительного искусства. Среди них — «Говорит Вологда. Доброе утро, товарищи» (1987), «Каждому дню довлеет злоба его» (1989), «Лествица» (1990), «Николин день» (1992), «Сны лоскутного одеяла» (1994).
 

Тэги: выставка, юбилей, художник, художники

ТОП НЕДЕЛИ

Мост не для жизни: жители Вологды выступают против строительства Флотского моста
Туристы с детьми о празднике на вотчине Деда Мороза в Великом Устюге: «Это позор»
В Вологде открылось современное предприятие по производству троллейбусов, но ему не дают выйти на рынок
Прокуратура заявила, что у «АкваЛайна» не было оснований повышать в ноябре плату за мусор
«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 
В Вологде презентовали три варианта Малого транспортного кольца от Белозерского до Пошехонского шоссе
Изменится схема движения на перекрёстке Пошехонское шоссе-Петина в Вологде
Администрация Великоустюгского района заключила контракт на покупку «Тойоты Камри» за 2,9 млн рублей
Роспотребнадзор проверил воду, на запах которой жаловались жители Вологды, и обнаружил ухудшение ее качества
В Череповце ребенок застрял в грязи на стройке и не мог самостоятельно выбраться

Похожие новости

О необычных растениях-паразитах расскажет новая выставка в Вологодском музее-заповеднике

Выставка «Нахлебники» откроется 27 ноября

188
0

Выставка керамики Анастасии и Сергея Нуриджанян откроется в Вологде 19 ноября

Посетители увидят вологодские домики с резными наличниками, созданные из глины, а также традиционную домашнюю утварь

1397
0

Выставка «Сказки в лаковой миниатюре» работает в Вологде

Здесь представлены работы современных художников-миниатюристов – иллюстрации сказок, былин, народных песен, выполненные в техниках Федоскино, Палех, Холуй и Мстёра

628
0

Как жил в советское время дом-музей купца Самарина, расскажет новая выставка

Выставка освещает историю дома и живших в нём семей в 1911-1964 годах

835
0

Виртуальная выставка открылась к 100-летию со дня рождения поэта-фронтовика Сергея Орлова

Эта выставка рассказывает о военном периоде жизни поэта

676
0

Выставка графики и экслибрисов «Кошки» проходит в Вологде

В экспозиции представлены более 70 рисунков котиков

986
0

Выставка «Шедевры Гюстава Доре» откроется в Вологде 29 октября

На выставке представлены иллюстрации к произведениям, которые принесли Доре всемирную славу

783
0

Выставка деревянных картин Евгения Курочкина откроется в Вологде 4 ноября

Посетители увидят композиции деревянной игрушки, скульптуры малой формы, иконографию, натюрморты, портреты и пейзажи

649
0

Выставка, посвящённая юбилею Николая Рубцова, работает в Вологде

В экспозицию вошли тематические картины и портреты писателя, пейзажи и натюрморты, декоративно-прикладное и народное искусство, современная иконопись

593
0

Интерактивная выставка расскажет об обороне Руси в XVI –XVII веках

Выставка «Государева стража: система обороны южных границ Русского государства в XVI –XVII веках» открылась в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике

580
0

Выставка «Сокровища морских глубин. Моллюски» откроется в Вологодском музее-заповеднике

Экспонаты сопровождаются фотографиями, предоставленными Государственным Дарвиновским музеем

1369
0

Выставка «Классицизм в архитектуре города Вологды» открылась в вологодском кремле

Здесь представлены снимки сохранившихся и утраченных вологодских зданий, относящихся к памятникам архитектуры классицизма

1453
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жителя Череповца задавило бульдозером на свалке
В Вологодской области снова меньше 400 заболевших COVID за сутки
Бывшего арендатора парка Ветеранов наказали за сданное в металлолом колесо обозрения
Юбилейная персональная выставка художника Юрия Воронова откроется в Вологде 3 декабря
Четыре человека пострадали в ДТП в Вытегорском районе
О необычных растениях-паразитах расскажет новая выставка в Вологодском музее-заповеднике
Ледовые переправы на водоемах Вологодской области наведут в середине декабря
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

3863
0
25.11.2021 [БлогоVO]

О медицинской этике

330
0
23.11.2021 [Обзор Прессы]

«Рыли носом дно — никаких следов». Курдин — о том, почему «Курск» не мог погибнуть от столкновения с иностранцами

1530
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика