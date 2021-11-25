Ледовые переправы на водоемах Вологодской области наведут в середине декабря

Лед на реках и озерах Вологодской области достигнет толщины не менее 10 сантиметров во второй — третьей декадах декабря. Именно в это время на водоемах региона начнут наводить ледовые переправы. Речь об этом шла на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности области.
По информации вологодского Гидрометцентра, в третьей декаде ноября на реках области будет отмечаться усиление льдообразования. Первого декабря ожидается понижение температурного фона до устойчивых отрицательных значений. Ледовые переправы ориентировочно наведут во второй — третьей декадах декабря текущего года — после того, как толщина ледяного покрова на реках достигнет не менее 10 см, и установится устойчивая отрицательная температура воздуха ниже -10°С, — сообщает пресс — служба областного правительства.
«Ежегодно в зимнее время на реках области мы наводим более 20 переправ. В этом году их будет 23, из них 17 — ледовые, — рассказал заместитель губернатора области Виктор Рябишин. — Все технические мероприятия, которые должны учитываться при возведении — установка аншлагов, знаков, оборудование дежурных пунктов обогрева будут выполнены».