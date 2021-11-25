Почти 2000 человек из 14 стран заявились на конкурс музыкантов, который пройдет в Череповце

Почти 2000 музыкантов из 14 стран подали заявки на участие в VI Международном конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментах «Северная рапсодия», который пройдёт в Череповце с 25 ноября по 15 декабря.

Мероприятие проводится в заочном формате при поддержке правительства Вологодской области, Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» и партнеров.

В этом году конкурс посвящен 100-летию со дня рождения выдающегося трубача, дирижера, профессора Тимофея Докшицера.

– Конкурс «Северная рапсодия» вошел в высшую группу перечня интеллектуальных и творческих конкурсов Министерства просвещения Российской Федерации, – сообщает пресс-служба департамента культуры Вологодской области.

В этом году в конкурсе примут участие около 2000 человек из 14 стран: Китая, Бельгии, Польши, Македонии, Швейцарии, Казахстана, Бельгии, Новой Зеландии, США, Италии, Сербии, Украины, Германии. Российские участники прислали заявки из 28 регионов: Москва и Санкт-Петербург; Красноярский, Пермский, Алтайский края; республики Татарстан, Карелия, Удмуртия, Марий Эл, Чувашия; Вологодская, Московская, Белгородская, Саратовская, Смоленская, Омская, Калининградская, Ростовская, Томская, Воронежская, Челябинская, Новгородская, Новосибирская, Самарская, Орловская, Свердловская, Архангельская, Ярославская, Томская области.

В программе мероприятия: торжественная церемония открытия, мастер-классы членов жюри, концерты. Подробное расписание можно найти на сайте конкурса.

