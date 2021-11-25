Череповецкая «Северсталь» обыграла столичный ЦСКА впервые с 2015 года

В матче регулярного чемпионата КХЛ с московским ЦСКА череповчане дважды реализовали численное большинство в первом и во втором периодах. Сначала отличился Владислав Кодола, у которого в этом матче два очка — гол+пас, а затем Адам Лишка. Окончательный счёт установил Дмитрий Моисеев — 3:0.

«Северсталь» обыграла ЦСКА дома впервые с 2015 года, а за одно взяла реванш за поражение в Москве девять дней назад.

«Хочу команде сказать спасибо, потому что сейчас очень много травмированных ребят. Практически нет запасных. Те, кто сегодня выходил на лёд, они очень долго ждали своего шанса. Говорилось, что, пожалуйста, соперник сильный, соперник грозный, проявляйте себя. Хороший настрой. Все ребята бились, старались. Выполнили установку и забили хорошие голы. Это заслуженная победа», — сказал после матча главный тренер череповчан Андрей Разин.

«Северсталь» набирает очки уже 16 матчей подряд, а голкипер Владислав Подъяпольский оформил свой первый «сухарь» в сезоне, отразив 21 бросок по воротам.

В следующем матче «желто-черные» сыграют 27 ноября на своей площадке против нижегородского «Торпедо».