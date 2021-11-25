Вологодский росгвардеец награжден медалью «За спасение погибающих на водах»

25.11.2021 [Происшествия]

В Вологде вручили награду МЧС главному специалисту пульта централизованной охраны отдела вневедомственной охраны по городу Вологде Росгвардии лейтенанту полиции Константину Кувылкину. Росгвардеец был удостоен ведомственной награды МЧС России «За спасение погибающих на водах». Награду Константину Кувылкину вручил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Вологодской области Алексей Воробьев, — рассказали в пресс-службе Росгвардии.  

18 ноября 2019 года Константин Кувылкин, находясь на выходном, шел по Октябрьскому мосту в сторону улицы Чернышевского и обратил внимание, что на противоположной стороне моста неизвестный мужчина перелез через ограждение и собирается прыгнуть в реку Вологду.

Росгвардеец побежал через проезжую часть, но мужчина успел прыгнуть в воду. Константин позвонил в экстренные службы, а затем спустился к воде, разделся и прыгнул в воду. В холодной воде он сумел отыскать мужчину, находившегося в полубессознательном состоянии, схватил его и вытащил на берег. Затем Константин Кувылкин укутал пострадавшего своей сухой одеждой, оставленной на берегу.

 

Тэги: Росгвардия, спасение

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