Законопроект о QR-кодах в Госдуме рекомендуют принять в первом чтении

24.11.2021 [Общество]

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении системы QR-кодов. Об этом в среду, 24 ноября, следует из заключения комиссии, опубликованного на сайте ГД.

Как отметил председатель комитета Андрей Картаполов, комитет концепцию поддерживает, однако имеет некоторые замечания. К примеру, особый порядок доступа на мероприятия имеют военнослужащие и приравненные к ним. Эти положения комитет предлагает конкретизировать, так же как список документов, которые будут должны предъявлять военные, — пишут «Известия».

Кроме того, комитет рекомендовал дополнительно конкретизировать понятие «лица, приравненные к военнослужащим».

То, что законопроекта по QR-кодам не оказалось в календаре Госдумы на декабрь — совсем не означает, что законопроект в декабре рассматривать не будут. Напротив, резонансный акт парламентарии все-таки настроены принять до Нового года. Об этом рассказал депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов.

Парламентарий объясняет отсрочку тем, что запущена длинная процедура согласования — Госдума ждет отзывов из всех регионов, желая разделить ответственность с ними.

«Надежда есть, но ее мало. Когда придут отзывы из регионов, тогда проект, скорее всего, и внесут в календарь. Мы практически уверены, что голосование по проекту будет уже в этом году», — говорит депутат.

Тэги: госдума, QR-коды
фото: Дмитрий Коротаев

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