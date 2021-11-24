В Вологде регоператор «Аквалайн» через суд взыскал с владельца двух помещений полмиллиона рублей долга за вывоз мусора

В Вологде суд рассмотрел иск ООО «Аквалайн» к предпринимателю о взыскании больше 500 тысяч рублей долга за вывоз мусора.

Ответчик не признал иск и пояснил, что помещения в домах на улице Ленинградской, 144 и Кирова, 57 действительно принадлежат ему, но деятельность в них ведёт арендатор, а по условиям договора, именно арендатор должен был заключить договор на вывоз мусора и оплачивать услугу.

«Суд разъяснил, что в отсутствие между арендатором нежилого помещения и исполнителем коммунальных услуг договора, заключенного в соответствии с действующим законодательством и условиями договора аренды, обязанность по оплате коммунальных услуг лежит на собственнике (арендодателе) нежилого помещения», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

При таких обстоятельствах иск был удовлетворён. Предприниматель пытался обжаловать решение, но апелляционный суд оставил его без изменений.