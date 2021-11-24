Трехлетний бюджет области принят в первом чтении

Сегодня во время 3-й сессии ЗСО депутаты утвердили основные параметры главного финансового документа региона на 2022 год и два плановых периода.

Как отметила и. о. начальника департамента финансов области Татьяна Голыгина, представленная на сессии версия проекта бюджета отличается от той, которая изначально была внесена в Законодательное собрание. Разработчики учли средства из федерации, которые стали известны после рассмотрения федерального бюджета в Госдуме. Речь идет о дополнительных 9,9 млрд рублей на три года.

Из-за особенностей бюджетного распределения, часть средств поступит уже в этом году, поэтому они станут переходящим остатком на следующий год.

Таким образом, бюджет на 2022 год был принят в первом чтении со следующими параметрами: доходы — 106,6 млрд рублей; расходы — 110,1 млрд рублей.

Председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко особо подчеркнул, что в проекте трехлетнего бюджета учтены предложения вологжан, которые они высказывали в рамках проекта «Градсоветы: общее дело», на форумах и круглых столах «Единой России» и которые вошли в народную программу партии.

В общей сложности на реализацию народных инициатив во всех районах и городских округах области за три года будет направлено порядка 15 млрд рублей.

«Финансирование получат объекты, за которые высказались более девяти тысяч вологжан. В частности, на ремонт и строительство объектов социальной инфраструктуры — это школы, детские сады, ФАПы, библиотеки, стадионы, ФОКи и ФОКОТЫ — будет направлено более 3,5 миллиардов рублей. На ремонт дорог в городах и районах выделено свыше 7 миллиардов. На укрепление материально-технической базы учреждений запланировано более 4 миллиардов рублей, — рассказал Андрей Луценко. — Еще одна важная инициатива жителей области — это борьба с борщевиком. На эти цели в муниципалитеты в рамках народной программы будет направлено 85 миллионов рублей. За все эти объекты и мероприятия высказались сами жители, а, значит, именно эти вопросы будут решены в первую очередь».

Добавим, что рассмотрение проекта бюджета области на 2022 год и два плановых периода будет продолжено в комитетах Законодательного собрания. В окончательном чтении законопроект будет рассмотрен на сессии 8 декабря.