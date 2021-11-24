В Вологде во время проведения полумарафона ограничат движение в центре города

На время проведения V полумарафона «Бегущая Вологда» в Вологде изменят схему движение транспорта. Вологжанам рекомендуют заранее продумывать пути объезда на время проведения забега.

Полумарафон пройдет 5 декабря с 8:00 до 14:00. На это время будет ограничено движение транспорта на 11 центральных улицах города. С 9.00 до 14.00 ограничат движение на следующих участках:

— по Пречистенской набережной на участке от улицы Предтеченской до улицы Зосимовской;

— по улице Сергея Орлова на участке от улицы Мира до улицы Лермонтова;

— по улице Лермонтова на участке от улицы Сергея Орлова до улицы Предтеченской;

— по Пречистенской набережной на участке от улицы Лермонтова до улицы Предтеченской;

— по улице Зосимовской на участке от Пречистенской набережной до улицы Предтеченской;

— по улице Ленина на участке от улицы Зосимовской до улицы Лермонтова;

— по улице Галкинской на участке от улицы Предтеченской до улицы Ленина;

— по площади Возрождения;

— по улице Мира на участке от улицы Герцена до улицы Сергея Орлова;

— по улице Козленской на участке от улицы Мира до улицы Предтеченской;

— по улице Марии Ульяновой на участке от улицы Козленской до Советского проспекта;

— по Советскому проспекту на участке от улицы Марии Ульяновой до улицы Предтеченской.

С 9.00 до 10.00 5 декабря по этим улицам будет разрешено только движение общественного транспорта. С 10.00 до 14.00 движение будет ограничено полностью.

На этих же участках 5 декабря с 04.00 до 14.00 будет запрещена стоянка транспортных средств. Ограничение на указанный период касается также участка вдоль улицы Предтеченской на территории Детско-юношеской спортивной школы боевых искусств и спорткомплекса «Спектр».

Также изменятся маршруты движения общественного транспорта.

Как сообщает пресс — служба городской администрации, на данный момент на участие в забеге заявились около 700 человек.