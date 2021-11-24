В Белозерском районе строителя осудили условно за кражу самовара из дома местной жительницы

В Белозерском районе суд вынес приговор 23-летнему мужчине, признанному виновным в краже.

Как установил суд, 17 июля 2021 года подсудимый, работавший в строительной бригаде, приехал в дом потерпевшей якобы для проверки выполненных работ. На самом деле он намеревался украсть самовар, который приметил ранее.

«Чтобы отвлечь внимание потерпевшей, он попросил ее вынести огурцов. Пока она отлучилась, он похитил самовар, а потом продал его знакомому. Ущерб потерпевшей составил 5200 рублей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Пострадавшая не настаивала на строгом наказании для него, но просила вернуть ей самовар, так как он дорог ей как память.

Суд назначил мужчине наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно. С него также взыскали 14,5 тысяч рублей процессуальных издержек, а пострадавшей вернули её имущество. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.