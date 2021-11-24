Проблему некорректной фиксации нарушений ПДД обсудили вологодские депутаты

Проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, направленный на решение проблемы некорректной фиксации нарушения правил дорожного движения, поддержали вологодские депутаты в ходе 3-й сессии ЗСО.

По словам председателя комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Ларисы Кожевиной, действующая редакция КоАП РФ позволяет привлечь автовладельцев к ответственности и наложить штраф при фиксации нарушений фото- и видеокамерами, работающими в автоматическом режиме. При этом штраф назначается в упрощенном порядке и постановление гражданин получает через портал Госуслуг.

«Эта проблема очень актуальна для Вологодской области, — рассказала член фракции „Единая Россия“ Лариса Кожевина. — Например, за два месяца в начале 2017 года в результате некорректной работы дорожных камер, установленных на 81 км автомобильной дороги „Вологда-Новая Ладога“, было вынесено более 10 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях за нарушение скоростного режима. За неполные 11 месяцев текущего года в Вологодской области — уже более миллиона таких постановлений».

Проект предлагает актами правительства РФ установить требования к дорожным камерам, работающими в автоматическом режиме, порядку их применения и требования к материалам, полученным с помощью камер, — сообщает пресс — служба вологодского ЗСО.

«При этом нарушение соответствующих требований и порядков является обстоятельством, при наличии которого производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению», — отметила депутат.

С аналогичной инициативой депутаты Законодательного собрания области обращались в Госдуму еще в 2018 году, но она тогда была отклонена.