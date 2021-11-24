В Никольском районе двое студентов сдали в металлолом части гусениц от чужого трактора

24.11.2021 [Происшествия]

В Никольском районе полицейские раскрыли кражу частей тракторных гусениц.

Имущество пропало с пилорамы в посёлке Борок. Потерпевший — владелец производственной базы — оценил ущерб в сумму около 100 тысяч рублей.

Личности подозреваемых установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Ими оказались двое 18-летних студентов, которые проходили в Никольске производственную практику.

«Молодые люди рассказали, что решили заработать сбором металлолома. На автомашине одного из приятелей они приехали на территорию пилорамы, находящуюся в окрестностях п. Борок. Так как свежих следов от техники они не обнаружили, то решили, что производственная база не работает, а значит, пропажу никто не обнаружит», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

За сданные в скупку похищенные части гусениц молодые люди выручили 8500 рублей. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.

Тэги: кража, студенты, трактор
Фото пресс-службы областного УМВД

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