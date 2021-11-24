Виталий Тушинов пригласил антиваксеров на работу в «красные зоны» моногоспиталей

24.11.2021 [Общество]

Заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов пригласил вологодских антипрививочников поработать в «красных зонах» моногоспиталей. Таким образом он откликнулся на обращение главврачей одиннадцати лечебных учреждений России к противникам вакцинации.

Открытое письмо к антипрививочникам опубликовал сегодня РБК.

«Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по „красным зонам“, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может быть, после этого вы измените свою позицию и меньше людей будет умирать», — говорится в письме.

Как посчитал заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов, перечень предложений, которые прозвучали в адрес противников вакцинации, можно расширить.

«Если посмотреть на реальное количество постов и публикаций от противников вакцинации и, понимая то, сколько времени они проводят в социальных сетях, пытаясь на этой волне „поймать хайп“, становится очевидно, что они располагают для этого необходимым количеством свободного времени, — написал Тушинов на своей страничке в соцсетях. — Приглашаю всех противников вакцинации, кто таким временем располагает, принести реальную пользу своей практической деятельностью и поработать в „красных зонах“. Там вы сможете пообщаться с целевой аудиторией своих постов».

При этом, по мнению Тушинова, отсутствие медицинского образования не будет являться препятствием.

«Отсутствие медицинского образования не мешает вам на уровне „экспертов“ высказывать своё мнение и давать советы пользователям соцсетей», — пишет замгубернатора.

Тем противникам вакцинации, кто пожелает отправиться на работу в «красные зоны», Виталий Тушинов оставил номера телефонов Центров занятости Вологды и Череповца, сотрудники которых смогут подобрать работу в "красных зонах". 

Тэги: противники вакцинации, красная зона
Сюжет: Пандемия коронавируса

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