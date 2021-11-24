Житель Вологды на улице обокрал потерявшего сознание мужчину

24.11.2021 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали 27-летнего местного жителя, подозреваемого в краже.

Потерпевший — 33-летний вологжанин — заявил, что потерял на улице сознание. Придя в себя, он обнаружил пропажу телефона, ключей и медицинской маски, которые лежали у него в карманах.

Подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что увидел лежащего на земле мужчину, у которого звонил телефон.

«Воспользовавшись тем, что его никто не видит, он забрал все, что было в карманах потерпевшего. Позже ключи он выкинул, а сотовый телефон продал прохожему за тысячу рублей, потратив деньги на личные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

В пресс-службе корреспонденту NewsVO также сообщили, что маску подозреваемый оставил себе.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Вологжанину грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: кража

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