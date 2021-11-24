Самое большое количество антиваксеров Росздравнадзор обнаружил в Карелии

24.11.2021 [Общество]

Росздравнадзор с 1 ноября собирал материалы на граждан, которые участвуют в антипрививочных кампаниях. Больше всего ведомство интересовали медработники, «активно распространяющие заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против коронавируса». Примечательно, что наказывать антипрививочников предполагается по статье 207 УК — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Об этом сегодня пишут «Известия».

Как оказалось, наибольшее количество нарушителей было обнаружено в соседней с Вологодской областью Карелии, где в правоохранительные органы направлено 18 материалов. В регионе изданию не смогли пояснить, чем вызван рекорд — активностью проверяющих или популярностью антипрививочных настроений.

На втором месте оказалась Ростовская область — восемь материалов, а на третьем — Волгоградская область, где обнаружили пять противников вакцинации.

Еще два материала было направлено в правоохранительные органы Росздравнадзором по Смоленской области и по одному агитатору нашли в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Якутии и Томской области. В Вологодской области активных антиваксеров не обнаружено.

Точное число антипрививочников станет известно позже, рассказали в центральном аппарате надзорного органа.

«Количество поданных заявлений сможем озвучить после анализа информации, предоставленной территориальными органами Росздравнадзора», — сообщили в пресс-службе ведомства.

 

Тэги: антиваксеры, прививочная кампания
Сюжет: Пандемия коронавируса

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