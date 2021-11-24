Изменится схема движения на перекрёстке Пошехонское шоссе-Петина в Вологде

24.11.2021 [Общество]

Схему движения на перекрёстке Пошехонское шоссе-Петина в Вологде планируют изменить. Причиной таких изменений стали жалобы вологжан на заторы на Пошехонском шоссе в часы пик.

Как сообщает Вологда.рф, для решения этой проблемы сотрудники ГИБДД решили организовать оттянутый левый поворот с Пошехонского шоссе на улицу Петина.

Суть изменений в том, что левый поворот на Петина не будут запрещать полностью, но его «отнесут» через другие прилегающие улицы. Таким образом, автомобилисты, двигающиеся по Пошехонскому шоссе со стороны Ярославской, будут поворачивать на Можайского, затем на Планерную и выезжать на Сергея Преминина в прямом направлении на Петина.

Фото: Вологда.рф

– При такой организации движения увеличится скорость движения транспортного потока и снизится заторовая ситуация на Пошехонском шоссе. Мы предполагаем, что за счет относа левого поворота на перекрестке «Пошехонское шоссе-Сергея Преминина» в направлении из центра фаза работы светофора будет увеличена на 10-15 секунд. Это значительное количество времени, чтобы пропустить поток транспорта. Хочется также отметить, что наше предложение поддержали специалисты Высшей школы экономики, которые анализировали транспортную ситуацию в городе, – комментирует изменения Алексей Иванов, начальник отделения дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по г. Вологде.

Изменения планируется ввести с 1 января следующего года. Для этого на перекрёстке изменят режим светофора и заменять дорожные знаки. 

Также сообщается об изменении движения по улице Планерной. 

Это станет первым шагом по устранению пробок на Горбатом мосту и Пошехонском шоссе. В дальнейшем, в 2022-2023 годах, планируется полностью изменить движение на перекрестках Галкинская - площадь Бабушкина - Мира, Предтеченская - Мира и других.
 

Тэги: дорожное движение

ТОП НЕДЕЛИ

В Тотемском районе ребенок погиб под колесами автобуса
Туристы с детьми о празднике на вотчине Деда Мороза в Великом Устюге: «Это позор»
В Вологде открылось современное предприятие по производству троллейбусов, но ему не дают выйти на рынок
Прокуратура заявила, что у «АкваЛайна» не было оснований повышать в ноябре плату за мусор
Мост не для жизни: жители Вологды выступают против строительства Флотского моста
В Вологде презентовали три варианта Малого транспортного кольца от Белозерского до Пошехонского шоссе
«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 
Администрация Великоустюгского района заключила контракт на покупку «Тойоты Камри» за 2,9 млн рублей
Роспотребнадзор проверил воду, на запах которой жаловались жители Вологды, и обнаружил ухудшение ее качества
В Череповце ребенок застрял в грязи на стройке и не мог самостоятельно выбраться

Похожие новости

Администрацию Тотьмы обязали установить «лежачих полицейских» на дорогах у школ и детсадов

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки

647
0

«Кольцо» на перекрестке улиц Конева и Можайского в Вологде начнут расширять в конце августа

Работы должны завершиться в этом году

1766
0

Онлайн-обсуждение с жителями новой схемы движения в центре Вологды состоится 26 мая

За прямым эфиром можно будет следить на странице Сергея Воропанова в соцсети

2580
0

Новые дорожные знаки могут появиться в России

Они будут предназначены для контроля скорости на магистралях при сложных дорожных условиях: низкой видимости или гололедице

806
0

В Череповце при въезде на Октябрьский мост установили сферическое зеркало

Городские власти надеются, что это поможет уменьшить количество ДТП на данном участке

1348
0

ГИБДД предложила убрать два пешеходных перехода в Вологде

Речь идет о «зебрах» у дома № 3 по улице Чехова и на перекрестке улиц Герцена и Первомайской

2384
0

В Вологде вновь предлагают изменить схему движения транспорта в центре города

Речь идет о съезде с Октябрьского моста и организации движения автомобилей по проспекту Победы

4336
0

Перекресток улиц Горького и Добролюбова в Вологде стал регулируемым

Новые светофоры подключили 3 августа

3498
0

В Вологде на перекрестке улицы Мохова и проспекта Победы появился «умный» пешеходный переход

Он будет информировать водителей о подходящих к проезжей части людях

1459
0

На перекрестке улиц Конева и Можайского в Вологде организуют кольцевое движение

Этот перекресток входит в число 25-ти точек концентрации ДТП на улично-дорожной сети города

2166
0

В Череповце арестовали мужчину, который мешал полицейским задержать нарушительницу ПДД

Женщина перешла дорогу в неположенном месте, а ее защитник решил, что полицейские ведут себя слишком грубо и вообще должны ее отпустить

3387
0

В Вологде подвели итоги интернет-голосования за варианты движения при съезде с Октябрьского моста

Больше всего голосов набрал вариант, который предлагает запретить съезд с моста налево

8269
9

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Виталий Тушинов пригласил антиваксеров на работу в «красные зоны» моногоспиталей
В Череповце внедорожник «Мицубиси» пробил ограждение Октябрьского моста
Житель Вологды на улице обокрал потерявшего сознание мужчину
Самое большое количество антиваксеров Росздравнадзор обнаружил в Карелии
Изменится схема движения на перекрёстке Пошехонское шоссе-Петина в Вологде
Великоустюгские чиновники встретились с протестующими против полигона жителями Горбачево
Житель Грязовецкого района получил пожизненный срок за убийство родных братьев
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

3535
0
24.11.2021 [БлогоVO]

Я опять пишу о прививках от коронавируса и не устану этого делать, потому что я понимаю, что речь идёт о единственном спасении

110
0
23.11.2021 [Обзор Прессы]

«Рыли носом дно — никаких следов». Курдин — о том, почему «Курск» не мог погибнуть от столкновения с иностранцами

1324
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика