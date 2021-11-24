Изменится схема движения на перекрёстке Пошехонское шоссе-Петина в Вологде

Схему движения на перекрёстке Пошехонское шоссе-Петина в Вологде планируют изменить. Причиной таких изменений стали жалобы вологжан на заторы на Пошехонском шоссе в часы пик.

Как сообщает Вологда.рф, для решения этой проблемы сотрудники ГИБДД решили организовать оттянутый левый поворот с Пошехонского шоссе на улицу Петина.

Суть изменений в том, что левый поворот на Петина не будут запрещать полностью, но его «отнесут» через другие прилегающие улицы. Таким образом, автомобилисты, двигающиеся по Пошехонскому шоссе со стороны Ярославской, будут поворачивать на Можайского, затем на Планерную и выезжать на Сергея Преминина в прямом направлении на Петина.

Фото: Вологда.рф

– При такой организации движения увеличится скорость движения транспортного потока и снизится заторовая ситуация на Пошехонском шоссе. Мы предполагаем, что за счет относа левого поворота на перекрестке «Пошехонское шоссе-Сергея Преминина» в направлении из центра фаза работы светофора будет увеличена на 10-15 секунд. Это значительное количество времени, чтобы пропустить поток транспорта. Хочется также отметить, что наше предложение поддержали специалисты Высшей школы экономики, которые анализировали транспортную ситуацию в городе, – комментирует изменения Алексей Иванов, начальник отделения дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по г. Вологде.

Изменения планируется ввести с 1 января следующего года. Для этого на перекрёстке изменят режим светофора и заменять дорожные знаки.

Также сообщается об изменении движения по улице Планерной.

Это станет первым шагом по устранению пробок на Горбатом мосту и Пошехонском шоссе. В дальнейшем, в 2022-2023 годах, планируется полностью изменить движение на перекрестках Галкинская - площадь Бабушкина - Мира, Предтеченская - Мира и других.

