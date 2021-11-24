В Вологодской области количество выздоровевших от COVID превысило количество заболевших

24.11.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 397 случаев коронавирусной инфекции. В целом по России статистика говорит о 33 558 заболевших.

При этом в Вологодской области 417 человек выздоровело, шестнадцать человек умерли. Такая статистика 24 ноября опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 87 778 пациентам. Большая часть из них — 77 468 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 499 человек.

 

Тэги: коронавирус, инфекция
Сюжет: Пандемия коронавируса

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