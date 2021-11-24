2000 билетов на концерты звезд российской эстрады вручат в вакцинальных центрах Вологды и Череповца

2000 билетов концерты звезд российской эстрады вручат жителям Вологодской области в вакцинальных центрах Вологды и Череповца в рамках акции «Здоровый Новый год».

– Акция проводится в целях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории региона. Организаторы Акции – Департамент культуры и туризма Вологодской области и Департамент здравоохранения области, – сообщает пресс-служба департамента.

Сообщается, что пригласительные билеты на бесплатное посещение мероприятия «Здоровый Новый год» получат граждане в возрасте от 18 до 35 лет после вакцинирования первым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 27, 28 ноября и 4, 5 декабря 2021 года.

Концерты состоятся 27 декабря в СКК «Вологда» и 28 декабря во Дворце металлургов в Череповце.

Выдача пригласительных билетов будет организована на следующих пунктах вакцинации:

Вологда:

СКК «Вологда» (ул. Конева, д. 2в);

ВК «Русский Дом» (ул. Пушкинская, д. 25а);

ТРЦ «Мармелад» (Пошехонское шоссе, д. 22, 3 этаж);

ТЦ «Макси» (ул. Дальняя, д. 33);

АО «Банк СГБ» (ул. Благовещенская, д. 3);

ТЦ «Форум» (ул. Ленинградская, 100).

Череповец: