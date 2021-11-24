2000 билетов на концерты звезд российской эстрады вручат в вакцинальных центрах Вологды и Череповца

2000 билетов концерты звезд российской эстрады вручат жителям Вологодской области в вакцинальных центрах Вологды и Череповца в рамках акции «Здоровый Новый год».
– Акция проводится в целях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории региона. Организаторы Акции – Департамент культуры и туризма Вологодской области и Департамент здравоохранения области, – сообщает пресс-служба департамента.
Сообщается, что пригласительные билеты на бесплатное посещение мероприятия «Здоровый Новый год» получат граждане в возрасте от 18 до 35 лет после вакцинирования первым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 27, 28 ноября и 4, 5 декабря 2021 года.
Концерты состоятся 27 декабря в СКК «Вологда» и 28 декабря во Дворце металлургов в Череповце.
Выдача пригласительных билетов будет организована на следующих пунктах вакцинации:
Вологда:
- СКК «Вологда» (ул. Конева, д. 2в);
- ВК «Русский Дом» (ул. Пушкинская, д. 25а);
- ТРЦ «Мармелад» (Пошехонское шоссе, д. 22, 3 этаж);
- ТЦ «Макси» (ул. Дальняя, д. 33);
- АО «Банк СГБ» (ул. Благовещенская, д. 3);
- ТЦ «Форум» (ул. Ленинградская, 100).
Череповец:
- СК «Ледовый дворец» (Октябрьский пр., д. 70);
- СКЗ «Алмаз» (ул. Сталеваров, д. 43);
- ТЦ «Новый век» (пр. Победы, д. 135);
- ТЦ «Макси» (ул. Архангельская, д.43).