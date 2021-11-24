2000 билетов на концерты звезд российской эстрады вручат в вакцинальных центрах Вологды и Череповца

24.11.2021 [Общество]

2000 билетов концерты звезд российской эстрады вручат жителям Вологодской области в вакцинальных центрах Вологды и Череповца в рамках акции «Здоровый Новый год».

– Акция проводится в целях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории региона. Организаторы Акции – Департамент культуры и туризма Вологодской области и Департамент здравоохранения области, – сообщает пресс-служба департамента.

Сообщается, что пригласительные билеты на бесплатное посещение мероприятия «Здоровый Новый год» получат граждане в возрасте от 18 до 35 лет после вакцинирования первым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 27, 28 ноября и 4, 5 декабря 2021 года. 

Концерты состоятся 27 декабря в СКК «Вологда» и 28 декабря во Дворце металлургов в Череповце.

Выдача пригласительных билетов будет организована на следующих пунктах вакцинации:

Вологда:

  • СКК «Вологда» (ул. Конева, д. 2в);
  • ВК «Русский Дом» (ул. Пушкинская, д. 25а);
  • ТРЦ «Мармелад» (Пошехонское шоссе, д. 22, 3 этаж);
  • ТЦ «Макси» (ул. Дальняя, д. 33);
  • АО «Банк СГБ» (ул. Благовещенская, д. 3);
  • ТЦ «Форум» (ул. Ленинградская, 100).

Череповец:

  • СК «Ледовый дворец» (Октябрьский пр., д. 70);
  • СКЗ «Алмаз» (ул. Сталеваров, д. 43);
  • ТЦ «Новый век» (пр. Победы, д. 135);
  • ТЦ «Макси» (ул. Архангельская, д.43).

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Тэги: вакцинация, коронавирус, розыгрыш, призы
Сюжет: Пандемия коронавируса

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