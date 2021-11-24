7 медалей завоевали череповецкие спортсменки на Всероссийских соревнованиях по ушу

7 медалей различного достоинства завоевали череповецкие спортсмены на Всероссийских соревнованиях по ушу, которые прошли в Москве.

Всего в турнире приняли участие более 670 спортсменов из 38 регионов России.

Город металлургов представляли воспитанники отделения дзюдо Центра боевых искусств Череповца.

В условиях жесткой конкуренции наши спортсмены показали высокий уровень спортивного мастерства и заслуженно стали победителями и призерами этих престижных соревнований.

Череповчане завоевали 2 золотые, 3 серебряных и 2 бронзовых медали. Победителями соревнований в своих категориях стали Анастасия Хватова и Арина Страхова.