7 медалей завоевали череповецкие спортсменки на Всероссийских соревнованиях по ушу

24.11.2021 [Спорт]

7 медалей различного достоинства завоевали череповецкие спортсмены на Всероссийских соревнованиях по ушу, которые прошли в Москве.

Всего в турнире приняли участие более 670 спортсменов из 38 регионов России.

Город металлургов представляли воспитанники отделения дзюдо Центра боевых искусств Череповца.

В условиях жесткой конкуренции наши спортсмены показали высокий уровень спортивного мастерства и заслуженно стали победителями и призерами этих престижных соревнований.

Череповчане завоевали 2 золотые, 3 серебряных и 2 бронзовых медали. Победителями соревнований в своих категориях стали Анастасия Хватова и Арина Страхова.

Тэги: ушу, соревнования

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