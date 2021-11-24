30 айфонов, поездку к Деду Морозу и множество других призов вручат молодежи Вологодской области за прививки

24.11.2021 [Общество]

30 смартфонов Apple iPhone, 50 беспроводных наушников AirPods, 50 умных колонок Яндекс.Станция с голосовым помощником «Алиса», 10 путёвок на родину Деда Мороза, а также множество других призов будут вручены в рамках розыгрыша «COVIDЛиквидация», который проводит молодёжный центр «Содружество».

Принять участие в розыгрыше смогут жители Вологодской области в возрасте от 18 до 35 лет включительно. 

Для того, чтобы стать участниками, им нужно:

– пройти вакцинацию однокомпонентной или двухкомпонентной вакциной от COVID-19;

– зарегистрировать свой действующий сертификат с QR-кодом о профилактической прививке от COVID-19 до 23:59 28 декабря 2021 года в автоматизированной информационной системе «Молодежь России».

Розыгрыш призов состоится в прямом эфире в 10:00 30 декабря 2021 года в сообществе «Вологодская область» социальной сети ВКонтакте.

Подробную информацию о розыгрыше можно узнать в положении о розыгрыше и у Юлии Севастьяновой, специалиста по работе с молодежью центра «Содружество» по телефону: (8172) 23-02-13 (доб. 2945).
 

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Тэги: коронавирус, розыгрыш, подарки, айфоны, резиденция Деда Мороза, вакцинация
Сюжет: Пандемия коронавируса

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