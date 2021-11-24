Два пешехода пострадали в ДТП в Вологде

24.11.2021 [Происшествия]

Два пешехода попали под колеса автомобилей накануне на дорогах Вологды. Оба переходили проезжую часть по нерегулируемым пешеходным переходам.

По информации городского ГИБДД, на улице Пугачева автомобиль Шкода Рапид сбил 19-летнюю девушку. Происшествие случилось примерно в 16.20 около дома № 75.

Через час аналогичная авария произошла на улице Чехова, где 42-летняя женщина, управляя автомобилем Тойота Королла, сбила 24-летнего молодого человека.  

Обоим пострадавшим, как пояснили в городском ГИБДД, назначено амбулаторное лечение.  

 

Тэги: ДТП, пешеходы

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