Два пешехода пострадали в ДТП в Вологде

Два пешехода попали под колеса автомобилей накануне на дорогах Вологды. Оба переходили проезжую часть по нерегулируемым пешеходным переходам.

По информации городского ГИБДД, на улице Пугачева автомобиль Шкода Рапид сбил 19-летнюю девушку. Происшествие случилось примерно в 16.20 около дома № 75.

Через час аналогичная авария произошла на улице Чехова, где 42-летняя женщина, управляя автомобилем Тойота Королла, сбила 24-летнего молодого человека.

Обоим пострадавшим, как пояснили в городском ГИБДД, назначено амбулаторное лечение.