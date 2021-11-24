В Череповце открыли Школу народного экскурсовода

24.11.2021 [Культура]

В череповецкой Центральной городской библиотеке имени Верещагина открылась Школа народного экскурсовода, организованная департаментом культуры и туризма области совместно с Туристско-информационным центром, мэрией Череповца, а также Вологодским государственным историко-архитектурным и художественным музеем заповедником.

В качестве спикеров Школы народного экскурсовода выступят представители учреждений культуры и туризма Вологды и Череповца, - сообщает департамент культуры и туризма области. Для слушателей подготовлена программа, в рамках которой предполагается изучение методики экскурсоведения, подготовки и ведения экскурсии.

Школа народных экскурсоводов обеспечит подготовку экскурсоводов для дальнейшего обучения на профессиональных курсах.

По словам начальника департамента культуры и туризма области, основная задача новой Школы – познакомить желающих с профессией экскурсовода, чтобы люди смогли привлекать внимание жителей других регионов к истории и культуре Вологодской области.

 

Тэги: экскурсовод, школа

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