В Череповце открыли Школу народного экскурсовода

В череповецкой Центральной городской библиотеке имени Верещагина открылась Школа народного экскурсовода, организованная департаментом культуры и туризма области совместно с Туристско-информационным центром, мэрией Череповца, а также Вологодским государственным историко-архитектурным и художественным музеем заповедником.

В качестве спикеров Школы народного экскурсовода выступят представители учреждений культуры и туризма Вологды и Череповца, - сообщает департамент культуры и туризма области. Для слушателей подготовлена программа, в рамках которой предполагается изучение методики экскурсоведения, подготовки и ведения экскурсии.

Школа народных экскурсоводов обеспечит подготовку экскурсоводов для дальнейшего обучения на профессиональных курсах.

По словам начальника департамента культуры и туризма области, основная задача новой Школы – познакомить желающих с профессией экскурсовода, чтобы люди смогли привлекать внимание жителей других регионов к истории и культуре Вологодской области.