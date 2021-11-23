Прямая линия губернатора Вологодской области обойдется бюджету региона в миллион рублей

Прямая линия губернатора Вологодской области обойдется бюджету региона примерно в миллион рублей. Мероприятие должно состояться 25 ноября в прямом эфире.

Эфир «Прямой линии» губернатора будет транслироваться на главных региональных телеканалах, а также интернет-площадках. Впервые на связи со студией будут главы всех муниципальных образований области.

Вологодский информационный центр в связи с этим 19 ноября заключил два договора на оказание услуг по подготовке и размещению в прямом эфире (без предварительной записи) телеканалов передачи об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области.

Одна закупка была сделана для телеканала, осуществляющего вещание в Череповце, вторая для телеканала, который распространяет свое вещание на всю Вологодскую область.

Для череповецкого телеканала стоимость контракта составила 450 000 рублей. В техническом задании к нему сказано, что в передачу должны быть включены «прямые включения из не менее двух локаций, находящихся на территории Вологодской области, согласованных с Заказчиком; не менее двух заранее подготовленных репортажей продолжительностью не менее 1 минуты каждый».

Сценарий передачи должен готовиться исполнителем совместно с заказчиком. К тому же исполнитель самостоятельно готовит дизайн-оформление передачи с использованием компьютерной графики, плазменных экранов и других технических возможностей для визуализации схем, графиков, статистических данных и иной информации, переданной заказчиком.

«Съемки должны проходить с 18.00 до 20.30, в помещении, согласованном с Заказчиком. Исполнитель заблаговременно должен подготовить решения по расстановке камер, освещению и размещению участников передачи с учетом сценария, разработанного с участием Заказчика. Данные решения должны быть согласованы с Заказчиком в срок, не позднее 2 дней до даты съемок».

Прямая линия будет отрепетирована накануне съемок.

Тематика заказанной передачи — политическая и социально-экономическая ситуация в Вологодской области; решения, принимаемые губернатором Вологодской области и правительством Вологодской области, вопросы социально-экономического развития Вологодской области, реализация на территории Вологодской области федеральных и областных целевых программ, государственных программ, оценка их эффективности; визиты губернатора и членов правительства области в муниципальные районы и за пределы области, важнейшие мероприятия с участием органов исполнительной государственной власти Вологодской области.

Ну а вопросы к передаче должны быть согласованы с заказчиком за 2 дня до выхода в прямой эфир.

У вологодского телеканала не такое строгое задание. Там обозначена только тематика передачи. Стоимость этого контракта 218 000 рублей.

Кроме этого, для рекламы прямой линии были закуплены 16 баннеров. На эти цели ушло 274 500 рублей.