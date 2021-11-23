Кулачные бои в России официально объявили спортивной дисциплиной

Во вторник, 23 ноября, было официально объявлено о признании кулачных боев спортивной дисциплиной. В Федерации бокса России будет создан департамент кулачного боя.

«Последние 2-3 года начали набирать популярность кулачные бои, хотя они везде назывались по-разному. Даже наш бокс зародился с кулачных боев на ярмарках, выставка и так далее. Наблюдая за развитием этого направления, мы приняли решение, что Федерация бокса России должна возглавить эту историю, взять это под личный контроль, привести к единому знаменателю, прописать четкий регламент проведения соревнований, медицинский регламент, прописать весовые категории, ввести титул чемпиона России», - рассказал на пресс – конференции в Москве генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

Щекутьев рассказал, что, как и в профессиональном боксе, в кулачных боях будет система допинг-контроля. Также будут прописаны ограничения по периодичности выступления бойцов – не чаще раза в месяц при условии медицинского допуска, - пояснили в пресс - службе Федерации бокса России.

Сейчас, по словам Генерального секретаря Федерации бокса, все букмекеры могут официально принимать ставки. Раньше в этом вопросе у телеканалов возникали большие вопросы. Также прорабатывается вопрос, чтобы спортсмены по кулачным боям могли получать звания.