В Вологде насчитали 5031 многодетную семью  

23.11.2021 [Общество]

В Вологде по данным на 1 ноября этого года статистика насчитала 5301 многодетную семью. В 2019 году таких семей было 3103. Такие данные приводит на своей страничке в телеграм мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Число многодетных семей Вологды превысило 5 тысяч. Сегодня в вологодских многодетных семьях 15 933 ребенка. Большая семья стала трендом. В том числе благодаря соцподдержке. Материнский капитал, земельные участки. Одна из последних инициатив - освобождение семьи с двумя и более детьми от НДФЛ с продажи дома при приобретении нового», - написал в «Телеге мэра» Сергей Воропанов.

По словам градоначальника, в Вологде родители тройни получают 500 тысяч рублей. 8 семей за последние 4 года благодаря этой выплате купили жилье большей площади, а есть и такие семьи, кто поменял автомобиль на микроавтобус.   

Тэги: многодетные семьи, социальная поддержка

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