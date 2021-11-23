Глава Следственного комитета считает ЕГЭ «пыткой для молодежи»

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ, назвав его пыткой для молодежи. Такое мнение глава ведомства высказал, выступая на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека».

«Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ… Это просто пытка какая-то для молодежи», — сказал Бастрыкин на конференции.

Ранее глава СК в интервью «РИА Новости» также раскритиковал дистанционное обучение, отметив, что в таком формате материал усваивается хуже, чем в традиционном.

Рособрнадзор, впрочем, неоднократно заявлял, что полный отказ от ЕГЭ может привести к снижению качества образования. Кроме того, экзамен востребован как эффективный механизм отбора абитуриентов для поступления в вузы.