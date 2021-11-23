Глава Следственного комитета считает ЕГЭ «пыткой для молодежи»

23.11.2021 [Общество]

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ, назвав его пыткой для молодежи. Такое мнение глава ведомства высказал, выступая на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека».  

«Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ… Это просто пытка какая-то для молодежи», — сказал Бастрыкин на конференции.

Ранее глава СК в интервью «РИА Новости» также раскритиковал дистанционное обучение, отметив, что в таком формате материал усваивается хуже, чем в традиционном.

Рособрнадзор, впрочем, неоднократно заявлял, что полный отказ от ЕГЭ может привести к снижению качества образования. Кроме того, экзамен востребован как эффективный механизм отбора абитуриентов для поступления в вузы.

 

 

Тэги: Александр Бастрыкин, ЕГЭ

ТОП НЕДЕЛИ

В Тотемском районе ребенок погиб под колесами автобуса
Агрессия в социальных сетях по поводу вакцинации – последствия накопившегося раздражения или неправильной информационной политики?
Скончалась учитель года Наталия Федоркова
Туристы с детьми о празднике на вотчине Деда Мороза в Великом Устюге: «Это позор»
В Вологде открылось современное предприятие по производству троллейбусов, но ему не дают выйти на рынок
Прокуратура заявила, что у «АкваЛайна» не было оснований повышать в ноябре плату за мусор
В Вологде презентовали три варианта Малого транспортного кольца от Белозерского до Пошехонского шоссе
Управляющему вологодского отделения ПФР Василию Жидкову избрали меру пресечения
«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 
В Вологде идут предпроектные работы развязки в районе улиц Кирова, Гагарина и Панкратова

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Глава Следственного комитета считает ЕГЭ «пыткой для молодежи»
Житель Верховажского района срубил восемь берёз, чтобы обеспечить себя дровами
13 890 рублей – размер минимальной зарплаты в Вологодской области с 1 января 2022 года
Инициативу о расширении числа получателей звания «Ветеран труда» рассмотрят депутаты ЗСО
Экспресс-тест на коронавирус перед вакцинацией смогут сделать жители Вологды и Череповца
В Вологде назначен новый начальник отдела полиции №2
49-летний житель Сокольского района погиб при пожаре в собственном доме
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

2895
0
23.11.2021 [БлогоVO]

Посмотрите, в каком состоянии находится дорога и территория в областном больничном городке на Пошехонском шоссе

51
0
23.11.2021 [Обзор Прессы]

«Рыли носом дно — никаких следов». Курдин — о том, почему «Курск» не мог погибнуть от столкновения с иностранцами

745
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика