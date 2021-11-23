Инициативу о расширении числа получателей звания «Ветеран труда» рассмотрят депутаты ЗСО

23.11.2021 [Общество]

Законодательную инициативу об изменении порядка получения звания «Ветеран труда Вологодской области» обсудили накануне сессии депутаты фракции «Единая Россия».

«Ветераны Вологодской области неоднократно обращались с этим вопросом к депутатам нашей фракции. Мы получили более 250 обращений граждан по поводу расширения условий получения звания „Ветеран труда Вологодской области“, — рассказал председатель Законодательного собрания области, руководитель фракции „Единая Россия“ Андрей Луценко. — Этот вопрос мы обсуждали с губернатором области. Нас также поддержала уполномоченный по делам ветеранов Ольга Данилова. В итоге завтра на сессии будет представлена инициатива губернатора о расширении числа получателей этого звания».

В настоящее время на такой статус могут претендовать жители региона со стажем не менее 35 лет — для женщин, не менее 40 лет — для мужчин. Обязательное условие: наличие у вологжанина почетных грамот от органов власти муниципального или регионального уровня, — сообщает пресс — служба регионального парламента.

«После принятия законопроекта звание „Ветеран труда Вологодской области“ смогут также получить и вологжане, отработавшие не менее 40 лет — для женщин и 45 лет — для мужчин, независимо от наличия наград», — подчеркнул Андрей Луценко.

Законопроект был поддержан всеми постоянными комитетами Законодательного собрания области. После его принятия на сессии по истечении десяти дней после дня официального опубликования документа вологжане смогут обращаться в органы соцзащиты для присвоения звания с учётом новых правил. Произойдет это уже в декабре нынешнего года.

 

Тэги: ЗСО, ветеран труда

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