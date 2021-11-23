Инициативу о расширении числа получателей звания «Ветеран труда» рассмотрят депутаты ЗСО

Законодательную инициативу об изменении порядка получения звания «Ветеран труда Вологодской области» обсудили накануне сессии депутаты фракции «Единая Россия».

«Ветераны Вологодской области неоднократно обращались с этим вопросом к депутатам нашей фракции. Мы получили более 250 обращений граждан по поводу расширения условий получения звания „Ветеран труда Вологодской области“, — рассказал председатель Законодательного собрания области, руководитель фракции „Единая Россия“ Андрей Луценко. — Этот вопрос мы обсуждали с губернатором области. Нас также поддержала уполномоченный по делам ветеранов Ольга Данилова. В итоге завтра на сессии будет представлена инициатива губернатора о расширении числа получателей этого звания».

В настоящее время на такой статус могут претендовать жители региона со стажем не менее 35 лет — для женщин, не менее 40 лет — для мужчин. Обязательное условие: наличие у вологжанина почетных грамот от органов власти муниципального или регионального уровня, — сообщает пресс — служба регионального парламента.

«После принятия законопроекта звание „Ветеран труда Вологодской области“ смогут также получить и вологжане, отработавшие не менее 40 лет — для женщин и 45 лет — для мужчин, независимо от наличия наград», — подчеркнул Андрей Луценко.

Законопроект был поддержан всеми постоянными комитетами Законодательного собрания области. После его принятия на сессии по истечении десяти дней после дня официального опубликования документа вологжане смогут обращаться в органы соцзащиты для присвоения звания с учётом новых правил. Произойдет это уже в декабре нынешнего года.