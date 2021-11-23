Экспресс-тест на коронавирус перед вакцинацией смогут сделать жители Вологды и Череповца

23.11.2021 [Общество]

Экспресс-тест на коронавирус смогут теперь пройти перед вакцинацией жители Вологды и Череповца.  С 22 ноября такие экспресс-тесты проводятся в 4 крупнейших вакцинальных центрах области:

  1.  Выставочный центр «Русский Дом», Вологда, Пушкинская, 25, корп. 2;
  2.  Дворец спорта, Вологда, Конева, 2В;
  3.  СКК «Алмаз», Череповец, Сталеваров, 43;
  4.  «Ледовый дворец», Череповец, Октябрьский проспект, 70.

– Экспресс-тестирование проводится только для здоровых лиц по их желанию после заполнения анкеты и осмотра медицинским работником, - рассказала заместитель Губернатора Лариса Каманина. – Получив отрицательный результат, гражданин может привиться от новой коронавирусной инфекции. Пройти экспресс-тестирование вологжане вправе как перед введением первого компонента вакцины, так и перед вторым компонентом или перед введением однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

При положительном результате экспресс-теста данные будут переданы в Роспотребнадзор, а пациентам дадут рекомендации по самоизоляции на 14 дней и обращению за медицинской помощью, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

– Экспресс-тестирование занимает по времени 15-20 минут. Это хроматографический метод, его результат визуально заметен: две полоски говорят о том, что вирус в организме человека присутствует, одна - свидетельствует о том, что инфекции COVID-19 в организме нет, - рассказала начальник отдела организации медицинской помощи по городу Череповцу Департамента здравоохранения области Людмила Дубовенко. – Вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции – это единственный способ защитить себя от последствий опасного заболевания, сформировать коллективный иммунитет.

В октябре было закуплено свыше 81 тысяч экспресс-тестов на определение антигена, из них более 29,5 тыс. тестов распределено в Вологду, почти столько же – в Череповец. Часть экспресс-тестов направлена в пункты вакцинации, часть – на станции скорой помощи для определения наличия или отсутствия инфекции у пациентов перед госпитализацией.

Остальные тесты направлены в медицинские организации районов области для тестирования пациентов по показаниям, с признаками ОРВИ.

Тэги: коронавирус, COVID, тесты, вакцинация
Сюжет: Пандемия коронавируса

ТОП НЕДЕЛИ

В Тотемском районе ребенок погиб под колесами автобуса
Агрессия в социальных сетях по поводу вакцинации – последствия накопившегося раздражения или неправильной информационной политики?
Скончалась учитель года Наталия Федоркова
Туристы с детьми о празднике на вотчине Деда Мороза в Великом Устюге: «Это позор»
В Вологде открылось современное предприятие по производству троллейбусов, но ему не дают выйти на рынок
Прокуратура заявила, что у «АкваЛайна» не было оснований повышать в ноябре плату за мусор
В Вологде презентовали три варианта Малого транспортного кольца от Белозерского до Пошехонского шоссе
Управляющему вологодского отделения ПФР Василию Жидкову избрали меру пресечения
«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 
В Вологде идут предпроектные работы развязки в районе улиц Кирова, Гагарина и Панкратова

Похожие новости

В Вологодской области заболело коронавирусом меньше 400 человек за сутки

Уровень смертности, впрочем, по-прежнему довольно высокий

433
0

Больницы Сокола и Шексны вернулись к обычному режиму работы

Такое решение власти региона объясняют снижением госпитализации больных с коронавирусом

1122
0

Как COVID повлиял на знакомства в интернете?

Любопытный опрос провели приложение для знакомств Mamba совместно с сервисом корпоративного медицинского обслуживания BestDoctor

669
0

Число заболевших коронавирусом вологжан вторую неделю превышает 400 заражений в сутки

В целом по России этот показатель постепенно снижается

840
0

404 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

346 человек выздоровели, 11 умерли

1331
0

В Вологодской области показатели заболеваемости COVID близки к рекордным

За сутки выявлено 409 новых случаев коронавируса

1783
0

Жительницу Чагодощенского района оштрафовали на 15 тысяч рублей за распространение фейка

Она написала в соцсети об установлении уголовной ответственности за принуждение к масочному режиму

761
0

В Вологодской области новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом

При этом в целом по России этот показатель постепенно снижается

1376
0

Более половины россиян согласны с тем, что вакцинированные умирают от коронавируса реже

Такие данные приводит ВЦИОМ на основании опроса, посвященного вакцинации

1061
0

Одышка, нарушение ритма сердца и сниженная переносимость нагрузок после коронавируса – повод показаться врачу-кардиологу

Об этом рассказал Иван Барашков, главный внештатный кардиолог департамента здравоохранения Вологодской области

962
0

В Вологодской области повторен антирекорд по количеству заболевших коронавирусом

Количество умерших также близко к рекордным показателям

1926
0

Партия вакцин «Спутник Лайт» и «Спутник V» поступила в Вологодскую область

Речь идёт о 25 тысячах доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» и 15 тысячах двухкомпонентного «Спутника V»

1008
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Глава Следственного комитета считает ЕГЭ «пыткой для молодежи»
Житель Верховажского района срубил восемь берёз, чтобы обеспечить себя дровами
13 890 рублей – размер минимальной зарплаты в Вологодской области с 1 января 2022 года
Инициативу о расширении числа получателей звания «Ветеран труда» рассмотрят депутаты ЗСО
Экспресс-тест на коронавирус перед вакцинацией смогут сделать жители Вологды и Череповца
В Вологде назначен новый начальник отдела полиции №2
49-летний житель Сокольского района погиб при пожаре в собственном доме
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

2894
0
23.11.2021 [БлогоVO]

Посмотрите, в каком состоянии находится дорога и территория в областном больничном городке на Пошехонском шоссе

50
0
23.11.2021 [Обзор Прессы]

«Рыли носом дно — никаких следов». Курдин — о том, почему «Курск» не мог погибнуть от столкновения с иностранцами

745
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика