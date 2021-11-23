Экспресс-тест на коронавирус перед вакцинацией смогут сделать жители Вологды и Череповца

Экспресс-тест на коронавирус смогут теперь пройти перед вакцинацией жители Вологды и Череповца. С 22 ноября такие экспресс-тесты проводятся в 4 крупнейших вакцинальных центрах области:

Выставочный центр «Русский Дом», Вологда, Пушкинская, 25, корп. 2; Дворец спорта, Вологда, Конева, 2В; СКК «Алмаз», Череповец, Сталеваров, 43; «Ледовый дворец», Череповец, Октябрьский проспект, 70.

– Экспресс-тестирование проводится только для здоровых лиц по их желанию после заполнения анкеты и осмотра медицинским работником, - рассказала заместитель Губернатора Лариса Каманина. – Получив отрицательный результат, гражданин может привиться от новой коронавирусной инфекции. Пройти экспресс-тестирование вологжане вправе как перед введением первого компонента вакцины, так и перед вторым компонентом или перед введением однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

При положительном результате экспресс-теста данные будут переданы в Роспотребнадзор, а пациентам дадут рекомендации по самоизоляции на 14 дней и обращению за медицинской помощью, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

– Экспресс-тестирование занимает по времени 15-20 минут. Это хроматографический метод, его результат визуально заметен: две полоски говорят о том, что вирус в организме человека присутствует, одна - свидетельствует о том, что инфекции COVID-19 в организме нет, - рассказала начальник отдела организации медицинской помощи по городу Череповцу Департамента здравоохранения области Людмила Дубовенко. – Вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции – это единственный способ защитить себя от последствий опасного заболевания, сформировать коллективный иммунитет.

В октябре было закуплено свыше 81 тысяч экспресс-тестов на определение антигена, из них более 29,5 тыс. тестов распределено в Вологду, почти столько же – в Череповец. Часть экспресс-тестов направлена в пункты вакцинации, часть – на станции скорой помощи для определения наличия или отсутствия инфекции у пациентов перед госпитализацией.

Остальные тесты направлены в медицинские организации районов области для тестирования пациентов по показаниям, с признаками ОРВИ.