В Вологде назначен новый начальник отдела полиции №2

В Вологде начальник городского УМВД представил личному составу нового начальника отдела полиции № 2. Им стал Дмитрий Владимирович Родичев. До него эту должность занимал Игорь Смирнов.

«Дмитрий Родичев окончил Вологодский государственный педагогический университет. После окончания ВУЗа в 2005 году поступил на службу в органы внутренних дел на должность участкового уполномоченного милиции УВД г. Вологды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Ранее Родичев работал в должности заместителя начальника городского отдела полиции № 1.