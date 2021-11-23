49-летний житель Сокольского района погиб при пожаре в собственном доме

23.11.2021 [Происшествия]

В Сокольском районе следователи разбираются в обстоятельствах гибели 49-летнего местного жителя на пожаре в собственном кирпичном доме.

Инцидент произошёл в деревне Лендобово 23 ноября около 9:00. Тело погибшего обнаружили при тушении. О происшествии заявили соседи мужчины.

«По предварительным данным, пострадавший накануне отмечал день рождения, употреблял спиртное», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Для установления причин пожара и смерти пострадавшего будут назначены экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тэги: погиб при пожаре
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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