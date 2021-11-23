В Череповце строителя бань осудили за мошенничество на 2,5 миллиона рублей

23.11.2021 [Происшествия]

В Череповце суд вынес приговор 36-летнему местному жителю, признанному виновным в мошенничестве.

Один из пострадавших рассказал, что в августе 2020 года нашёл в интернете объявление об услугах специалиста по установке срубов бань.

«Договорившись о сделке по поставке пиломатериалов, монтажу фундамента и доставке сруба бани, заявитель перевел на счет работника 210 тысяч рублей. После получения денежных средств мужчина постоянно отодвигал срок выполнения заказа, а после и вовсе перестал выходить на связь», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Когда строителя задержали, он сознался в содеянном и пояснил, что потратил вырученные деньги и не собирался приступать к работе. В ходе разбирательства полицейские установили его причастность ещё к 13 аналогичным преступлениям. Общая сумма ущерба составила около 2,5 миллионов рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет колонии общего режима и постановил взыскать с него ущерб, причинённый потерпевшим.

Тэги: строитель, бани, мошенничество, приговор

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