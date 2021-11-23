В Вологодской области заболело коронавирусом меньше 400 человек за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 395 случаев коронавирусной инфекции. Последние несколько дней статистика стабильно показывала более 400 заболевших ежедневно.

В целом по России показатель заболеваемости за сутки — 33 996 человек, что также говорит о снижении числа заразившихся. К примеру, 22 ноября в списке заболевших был 35681 человек.

Также в Вологодской области 361 человек выздоровел, пятнадцать человек умерли. Такая статистика 23 ноября опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 87 381 пациенту. Большая часть из них — 77 051 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 483 человека.