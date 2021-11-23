В Великоустюгском районе грузовик сбил 7-летнего школьника

В Великоустюгском районе 47-летний водитель за рулём грузовика «ГАЗ» сбил 7-летнего школьника, переходившего дорогу по «зебре». ДТП произошло на первом километре автодороги Новатор — Подсосенье — Шиленьга 23 ноября около 7:50.

«По предварительной информации, ребенок направлялся на автобусную остановку, чтобы поехать в школу. Водитель транспортного средства ехал в Великий Устюг из Нюксенского района», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

С подозрением на сотрясение мозга и черепно-мозговую травму пострадавшего доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.