Школьников и учителей предлагают тренировать на случай нападений на образовательную организацию

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендует профильным министерствам организовать для учителей и учащихся тренировки на случай нападений на образовательную организацию. Об этом во вторник сообщают «Известия» со ссылкой на решения комиссии под председательством главы МВД Владимира Колокольцева.

«Организовать проведение практических тренировок с отработкой алгоритма действий педагогов и учащихся в случае проникновения лица или группы лиц в помещение образовательной организации для совершения противоправных действий», — сказано в рекомендациях.

В документе также отмечается, что проблема вовлечения молодежи в противоправную деятельность, в том числе участие в несогласованных публичных мероприятиях, не теряет актуальности.

«В ходе расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных в ходе несогласованных мероприятий в январе–феврале 2021 года, установлено 7 тыс. участников, принадлежащих к возрастной категории от 18 до 27 лет, по большей части не имеющих определенных занятий», — говорится в решении комиссии.

Как указано в документе, комиссия крайне обеспокоена случаями совершения резонансных преступлений в образовательных организациях.