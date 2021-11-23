Житель Череповца оскорбил полицейских и натравил на них собаку

В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя, обвиняемого в оскорблении и угрозах применения насилия в отношении полицейских.

По данным следствия, инцидент произошёл в квартире обвиняемого на Северном шоссе в августе 2021 года. Мужчина был пьян. Полицейские пришли к нему для проверки информации о его причастности к нанесению побоев.

«Будучи недовольным законными действиями полиции, мужчина стал подавать своей собаке из породы терьеров, бывшей без намордника и не на поводке, команды о нападении», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Череповчанина доставили в отделение полиции, где он неоднократно высказал нецензурные оскорбления в адрес сотрудников.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит крупный штраф, либо до пяти лет принудительных работ, либо до шести месяцев ареста, либо до пяти лет лишения свободы.