Только серия буллитов определила победителя в матче между «Северсталью» и подольским «Витязем»

23.11.2021 [Спорт]

Хозяева открыли счёт в середине первого периода. Вратарь «Северстали» Владислав Подольский с первым броском справился, отразив шайбу в эффектном шпагате. Но на добивании он уже был не в силах выручить свою команду, а полевые игроки не помогли ему.

Сравнять счёт «жёлто-чёрным» удалось только в третьей двадцатиминутке. Нападающий череповчан Иван Емец удачно поборолся на пятачке перед воротами хозяев, подставил клюшку под бросок Николая Тимашова после затяжной атаки и сравнял счёт — 1:1, продлив тем самым серию матчей для своей команды с набранными очками до 15 игр подряд.

Овертайм победителя не выявил, а на серию послематчевых буллитов тренерский штаб «Северстали» решился на замену вратаря и вместо Подъяпольского вышел Дмитрий Шугаев, который отразил 3 из 4 бросков по своим воротам. Череповчане были куда более точнее в этом элементе игры и одержали заслуженную победу со счётом 2:1. Победную шайбу на свой счёт записал Игорь Гераськин.

«Очень плохо начали. Пропустили ненужный гол. До этого ещё два глупых удаления схватили — хорошо, что выстояли втроём. Потом неважное начало второго периода. Ближе к середине и к концу уже инициативу перехватили, и третий период владели инициативой. Не мытьём, так катаньем — забили, сравняли», — сказал после матча главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Череповчане набирают 40 очков после 30 матчей и сейчас занимает 4 строчку Западной конференции КХЛ. Разместившись между ЦСКА, которые чуть выше, и СКА, находящиеся строчкой ниже.

Именно с московским «армейцами» «сталеварам» предстоит провести следующий матч. Игра пройдёт завтра в Череповце.

Тэги: хоккей, ХК Северсталь

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