Адмирал Вячеслав Попов рассказал, что подводная лодка «Курск» затонула после столкновения с субмариной НАТО

В понедельник, 22 ноября, адмирал Вячеслав Попов высказал версию, что подлодка «Курск» затонула после столкновения с субмариной НАТО. В Кремле не стали комментировать эту версию адмирала.

Адмирал Попов пояснил, что название натовской подлодки известно с вероятностью до 90%. Однако точных доказательств этого нет, поэтому название он публично озвучить не может.

«…Потом «Курск» совершает какие-то действия, маневр какой-то или действия технические, что у него меняется или пропадает, или снижается уровень шумности. Он перестает его видеть, он стремится подскочить, чтобы услышать снова, чтобы контролировать. А он в это время совершил поворот, вот тебе на, вот тебе столкновение. Ну, я моделирую», — объяснил Попов с интервью РИА Новости.

Подлодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море, погибли все 118 членов экипажа. По официальной версии, трагедия произошла из-за взрыва торпеды на борту с последующей детонацией боезапаса.