Адмирал Вячеслав Попов рассказал, что подводная лодка «Курск» затонула после столкновения с субмариной НАТО

22.11.2021 [Общество]

В понедельник, 22 ноября, адмирал Вячеслав Попов высказал версию, что подлодка «Курск» затонула после столкновения с субмариной НАТО. В Кремле не стали комментировать эту версию адмирала.

Адмирал Попов пояснил, что название натовской подлодки известно с вероятностью до 90%. Однако точных доказательств этого нет, поэтому название он публично озвучить не может.

«…Потом «Курск» совершает какие-то действия, маневр какой-то или действия технические, что у него меняется или пропадает, или снижается уровень шумности. Он перестает его видеть, он стремится подскочить, чтобы услышать снова, чтобы контролировать. А он в это время совершил поворот, вот тебе на, вот тебе столкновение. Ну, я моделирую», — объяснил Попов с интервью РИА Новости.

Подлодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море, погибли все 118 членов экипажа. По официальной версии, трагедия произошла из-за взрыва торпеды на борту с последующей детонацией боезапаса.

«Мы ее (версию) оставляем абсолютно без комментариев. Вы знаете, что было следствие, следствие пришло к окончательному выводу, и поэтому появление каких-то других гипотез мы не хотим комментировать», - прокомментировал версию адмирала пресс – секретарь президента Дмитрий Песков.

Тэги: подлодка Курск, адмирал Попов

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