В Устюжне судебные приставы опечатали три колодца, где были выявлены нарушения санитарных норм.

В Устюжне приставы приостановили работу трёх колодцев, создающих угрозу жизни и здоровью граждан.

В результате плановой проверки источников нецентрализованного водоснабжения сотрудники территориального отдела Роспотребнадзора установили, что вода в указанных шахтных колодцах используется жителями для питья и хозяйственно бытовых нужд и не соответствует нормам по мутности, цвету и окисляемости. В пробах были также обнаружены колиформные бактерии.

«Суд пришел к выводу, что нарушения эксплуатации колодцев создают угрозу жизни и здоровью граждан, а также риска возникновения и распространения заболеваний», — сообщает пресс-служба УФССП по Вологодской области.

Деятельность колодцев приостановлена на 90 суток. За этот срок администрация города обязана устранить выявленные нарушения.