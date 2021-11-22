В Устюжне судебные приставы опечатали три колодца, где были выявлены нарушения санитарных норм.

22.11.2021 [Общество]

В Устюжне приставы приостановили работу трёх колодцев, создающих угрозу жизни и здоровью граждан.

В результате плановой проверки источников нецентрализованного водоснабжения сотрудники территориального отдела Роспотребнадзора установили, что вода в указанных шахтных колодцах используется жителями для питья и хозяйственно бытовых нужд и не соответствует нормам по мутности, цвету и окисляемости. В пробах были также обнаружены колиформные бактерии.

«Суд пришел к выводу, что нарушения эксплуатации колодцев создают угрозу жизни и здоровью граждан, а также риска возникновения и распространения заболеваний», — сообщает пресс-служба УФССП по Вологодской области.

Деятельность колодцев приостановлена на 90 суток. За этот срок администрация города обязана устранить выявленные нарушения.

Тэги: приставы, колодцы, санитарные нормы, роспотребнадзор, вода

ТОП НЕДЕЛИ

В Тотемском районе ребенок погиб под колесами автобуса
Агрессия в социальных сетях по поводу вакцинации – последствия накопившегося раздражения или неправильной информационной политики?
Скончалась учитель года Наталия Федоркова
Туристы с детьми о празднике на вотчине Деда Мороза в Великом Устюге: «Это позор»
В Вологде открылось современное предприятие по производству троллейбусов, но ему не дают выйти на рынок
Прокуратура заявила, что у «АкваЛайна» не было оснований повышать в ноябре плату за мусор
В Вологде презентовали три варианта Малого транспортного кольца от Белозерского до Пошехонского шоссе
Управляющему вологодского отделения ПФР Василию Жидкову избрали меру пресечения
В Вологде идут предпроектные работы развязки в районе улиц Кирова, Гагарина и Панкратова
Роспотребнадзор проверил воду, на запах которой жаловались жители Вологды, и обнаружил ухудшение ее качества

Похожие новости

Экс-замначальника отдела судебных приставов в Череповце осудили за злоупотребление полномочиями

В качестве наказания ей назначен штраф в 50 тысяч рублей

795
0

В Успенском соборе Вологды провели молебен в память о небесном покровителе приставов, Феодоре Стратилате

В богослужении приняли участие сотрудники УФССП по Вологодской области 

1013
0

Квартиры, машины, ресторан и теребилка льна: вологодские приставы распродают арестованное имущество

Аукционы назначены на 22 и 29 июня

2001
0

В Грязовецком районе приставы забрали у пьющих родителей трехлетнего сына

Мужчина и женщина ограничены в родительских правах

1264
0

Замначальника отдела судебных приставов в Череповце будут судить за злоупотребление полномочиями

Изначально её подозревали в халатности, но в ходе расследования обстоятельств деяния, обвинение переквалифицировали

1765
0

В Устюжне закрыли часть помещений детсада, в котором из-за протечки крыши на стенах появился грибок

Нарушения были выявлены специалистами Роспотребнадзора

1299
0

Приставы из Хабаровска по ошибке списали долг с череповецкого пенсионера

Александр Смирнов «расплатился» за тезку с востока страны

1533
0

Пристав незаконно взыскал с вологжанина более 15 тысяч рублей исполнительского сбора

Нарушения выявили в ходе прокурорской проверки

1461
0

В Бабушкинском районе из-за незаконно работающих мигрантов приостановили работу предприятия

Индивидуальный предприниматель занимался деревообработкой и привлекал к работе иностранцев

1224
0

В Вологде приставы отправили на утилизацию 3,5 тысячи бутылок тоника на спирту

Им торговали незаконно в одном из магазинов города

1021
0

Замначальника отдела судебных приставов в Череповце подозревают в халатности

Трое ее подчиненных незаконно прекратили исполнительные производства на общую сумму более 9 млн. рублей 

2112
0

В Вологде задержали Евгения Доможирова из-за неуплаченного штрафа

Выяснилось, что оппозиционера осудили за побои, якобы нанесенные им 4 апреля, и назначили штраф

4150
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Адмирал Вячеслав Попов рассказал, что подводная лодка «Курск» затонула после столкновения с субмариной НАТО
В Устюжне судебные приставы опечатали три колодца, где были выявлены нарушения санитарных норм.
10 плюсов зарплатной карты ПСБ
«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 
Житель Вологды без разрешения взял автомобиль бабушки, устроил на нём две аварии и покинул места происшествий
Больницы Сокола и Шексны вернулись к обычному режиму работы
В Череповце открылась первая управа администрации на улице Ленинградской
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

595
0
22.11.2021 [БлогоVO]

250 тысяч рублей на одно поселение. Это лучше, чем ничего, но борщевик такими чахлыми средствами точно не победить

180
0
22.11.2021 [Обзор Прессы]

"Я отрезал ему язык, сварил, он невкусный". По делу об аварии на "Сортавале" с трупом задержан людоед Комаров

194
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика