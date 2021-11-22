Наталья Рюмина

Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области пытался взыскать с Устюженского фермерского хозяйства грант, который давал ему на развитие.

Чиновники обвинили главу фермерского хозяйства в нецелевом использовании средств гранта, а также в экономии государственных денег. Экономия составила чуть более 50 тысяч рублей. Но чиновники решили вернуть весь грант, сумма которого была более 4 млн рублей.

Коровы ваши, деньги наши

Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов пытался взыскать с главы КФХ Фаины Крестьяниновой 4 196 400 рублей. Чиновники заявили, что она нарушила соглашение от 26 мая 2016 года о предоставлении и использовании гранта на развитие семейной животноводческой фермы.

По условиям договора департамент предоставил главе КФХ грант на развитие семейной животноводческой фермы на сумму более 4 млн рублей. Часть денег должна была пойти на разработку сметной документации, часть на строительство и оборудование фермы на 30 голов, часть на технику, часть на приобретение коров айширской породы и на оборудование по переработке молока.

Взамен глава КФХ должна была в течение 5 лет выполнять целевые индикаторы в соответствии с подпрограммой «Развитие семейных животноводческих ферм в Вологодской области на 2013–2020 годы».

12 февраля 2019 года департамент уведомил женщину о том, что она должна вернуть более 4 млн рублей. Затем чиновники обратились в Арбитражный суд Вологодской области. Департаменту не понравились сметные документации хозяйства.

Однако в письменных объяснениях предприниматель пояснила, что строительство фермы осуществлялось по двум сметным документациям, кроме того, в ходе строительства были выполнены дополнительные работы, без которых функционирование фермы невозможно. Фактическое выполнение заявленных предпринимателем работ и связь расходов со строительством фермы было подтверждено в суде.

Не понравилось чиновникам и то, что на ферму была приобретена косилка за 195 000 рублей. Эта техника, по мнению чиновников, относится к растениеводству, а не к животноводству, а, следовательно, не соответствует целям гранта, а именно «развитию семейной животноводческой фермы».

Главе фермерского хозяйства пришлось объяснять, что косилка-плющилка — «это сельскохозяйственная машина, предназначенная для скашивания стеблей сеяных бобовых трав с одновременным их расплющиванием и последующей укладкой на стерню в расстил или валок».

«Данная косилка была приобретена ответчиком для заготовки кормов коровам в целях улучшения питания животных, экономии средств на покупку кормов. В отсутствие доказательств обратного суд считает, что приобретение данной косилки соответствует цели гранта развитие семейно животноводческой фермы», — говорится в решении суда.

Курица не птица, нетель не корова

На ферму были куплены нетели. Но чиновники заявили, что их приобретение не соответствует целям расходования гранта. По их мнению, это неполноценные коровы. Но эта позиция была опровергнута специалистами Вологодской молочно-хозяйственной академии.

«Согласно информации, изложенной в справке ФГБОУ ВО „Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н. В. Верещагина“ от 15.01.2021 № 01-31/18 (т. 3, л. 128) нетель — это стельная самка крупного рогатого скота, которая ни разу не рожала. Стельностью по-другому называют беременность. Если у самки ни разу не было случки, то это телка. Перевод телки в нетель осуществляется согласно акту ректального исследования в 2-3 месяца стельности. После родов нетель становится первотелкой, полноценной коровой, поскольку начинается первый период лактации. При существующей практике покупки самок крупного рогатого скота в современном сельском хозяйстве, как правило, коров не покупают и не продают — это экономически неоправданно, покупают и продают нетелей», — написано в решение суда.

В суде была установлена только небольшая экономия средств — 55 680 рублей. Ее и решила взыскать судья Вологодского арбитражного суда Юлия Баженова с фермерского хозяйства, вместо четырех миллионов. Доводы департамента о том, что фермерское хозяйство должно вернуть весь грант, суд не принял.

В качестве третьего лица к делу была привлечена бизнес-омбудсмен Вологодской области Светлана Куликова.

«Мне довелось выступать в суде в качестве третьего лица на стороне защиты прав предпринимателя. Благодаря юридической поддержке общественной приемной удалось внести разъяснения и дополнения в отчетные документы по сметам и сократить объем возврата средств гранта до 55 тысяч рублей, признанных результатом экономии. Все остальные расходы признаны подтвержденными и правомерными. Подчеркну, что помощь фермеру оказывалась безвозмездно, в рамках деятельности уполномоченного по правам предпринимателей. Казусный факт: нам пришлось даже доказывать в суде, что „нетель“ также является „коровой“, так как в смете по гранту были указаны именно „коровы“, а в документах на покупку — „нетели“. Пришлось получить соответствующую справку в ВГМХА;) Хорошо то, что хорошо кончается!» — прокомментировала она ситуацию.

Светлана Куликова отметила, что данная ситуация большой урок всем предпринимателям. Важно очень внимательно оформлять документы по грантам, все изменения по смете согласовывать с комиссией и строго соблюдать форму отчетности. Иначе бизнесмены рискуют тем, что средства придется возвращать.