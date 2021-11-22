Больницы Сокола и Шексны вернулись к обычному режиму работы

Возобновить работу медицинских учреждений Сокола и Шексны поручил губернатор Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве области. Это решение глава региона объяснил тем, что на сегодня количество свободного резервного коечного фонда в области для лечения больных COVID составляет больше 26%.

«Стационары сокольской и шекснинской ЦРБ ранее были подготовлены, как резервные инфекционные койки на случай внештатного развития ситуации со стремительным ростом заболевших коронавирусной инфекцией. Такая потребность отпала – в связи с этим, мы возвращаем для оказания плановой медицинской помощи двести ранее зарезервированных коек», – пояснил Олег Кувшинников.

Всего на сегодняшний день в регионе развернуто 2040 инфекционных коек для оказания стационарной медицинской помощи пациентам с диагнозом COVID-19. На госпитализации находятся 1503 человека, общий уровень загрузки моногоспиталей – 73,7 %.