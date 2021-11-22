В Череповце открылась первая управа администрации на улице Ленинградской

В Череповце на улице Ленинградской открылась первая управа администрации, сообщил на своей странице в соцсети мэр города Вадим Германов.

«К главе округа номер 4 или его помощнику можно обратиться за решением любой проблемы в микрорайоне. Абсолютно любой. Больше никаких делений на „этим должна заниматься управляющая компания“. Если что-то выглядит или лежит не так, как должно, то глава управы решит эту проблему», — говорится в сообщении.

К избирательному округу № 4 относятся дома на улицах Бабушкина, Бардина, Жукова, Ломоносова, Маяковского, бульваре Доменщиков, проспекте Победы, Клубном проезде и других улицах.

По данным официального сайта Череповца, до конца года в городе откроют ещё три управы: на улице Льва Толстого, на улице Архангельской и у химико-технологического колледжа. Ещё 22 управы построят в ближайшие два года.

Как NewsVO сообщал ранее, инициатива создания в городе управ в каждом избирательном округе была одобрена депутатами гордумы 27 октября.