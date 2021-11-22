В Череповце высотники примирились с коллегой, по вине которого выпали из люльки подъёмника

22.11.2021 [Происшествия]

В Череповце суд вынес приговор 33-летнему водителю автомобиля-вышки, признанному виновным в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Как установил суд, утром 12 мая подсудимый прибыл на промплощадку завода «Северсталь» для проведения высотных работ. Перед началом он не провёл осмотр подъёмника, а потому не узнал о его неисправности. С его разрешения сотрудники другой фирмы, которые и должны были выполнять работы, залезли в люльку вышки и пристегнулись страховочными тросами. При подъёме на высоту более 20 метров, подъёмник остановился, что свидетельствовало о неисправности механизма. Обвиняемый, однако, продолжил подъём, и на высоте более 32 метров стрела вышки сложилась, а находившиеся внутри люльки мужчины выпали и повисли на страховке.

«Своими действиями подсудимый причинил здоровью одного из работников вред средней тяжести, второго — тяжкий вред», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимый признал вину и пояснил, что выплатил одному из потерпевших 250 тысяч рублей, второму — 600 тысяч рублей. Потерпевшие просили суд прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого, так как они с ним примирились.

С учётом смягчающих обстоятельств, осуждённому назначено наказание в виде года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: вышка, водитель, приговор

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