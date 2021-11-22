Врача-терапевта призывной комиссии по Вологде и Вологодскому району будут судить за взятки

Прокуратура Вологодской области направила в суд уголовное дело в отношении врача-терапевта призывной комиссии, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствием установлено, что обвиняемый — член призывных комиссий Вологды и Вологодского района — через посредника получал сведения о призывниках, готовых заплатить за освобождение от прохождения военной службы. После он готовил соответствующие медицинские документы и устанавливал заплатившим заведомо ложные диагнозы и категории годности к службе.

«Всего в результате реализации преступной схемы 6 лиц призывного возраста, передав обвиняемому взятки в размере более 500 тыс. рублей (от 85 тыс. рублей до 110 тыс. рублей) были освобождены от прохождения военной службы», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.