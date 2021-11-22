Как COVID повлиял на знакомства в интернете?

22.11.2021 [Общество]

Организаторы опроса - приложение для знакомств Mamba совместно с сервисом корпоративного медицинского обслуживания BestDoctor решили выяснить, насколько важны QR-коды или любые другие справки о COVID для знакомств с новыми людьми и не пугает ли вирус тех, кто решил встретиться офф-лайн? Попутно пользователи ответили на вопрос о самой популярной вакцине и в целом о своем отношении к вакцинации.

Как выяснилось в ходе опроса, COVID не пугает россиян, которые желают найти свою вторую половину. Об этом говорит то, что люди стали активней вести себя на сайтах знакомств, да и количество встреч в офф-лайне хоть и ненамного, но выросло.

Так, по данным небольшого исследования, 57% респондентов продолжают встречаться с такой же интенсивностью, 8% стали еще активней и только 35% опрошенных осторожно относятся к новым знакомствам.

Тем не менее, тема коронавируса не уходит из новостной повестки российских граждан. 97,3% опрошенных каждый день читают новости о COVID, либо смотрят статистику количества заболевших. Люди также признают, что коронавирус вносит изменения в повседневную жизнь. 42,7% респондентов стали более трепетно относится к своему здоровью, а 23,8% стали больше заботиться о здоровье родителей или других родственников.

Граждане также стали больше задумываться о вакцинации. Почти половина участников опроса (49,4%) заявили, что собираются сделать прививку, хотя еще некоторое время назад не хотели вакцинироваться. Еще 16,7% причисляют себя к категории людей, которые не определились с вакцинированием, но, по крайней мере, задумываются об этом. Правда, и ярых ковид — диссидентов остается еще много — почти треть опрошенных — 33,9% причислили себя к противникам вакцинации. Кстати, почти столько же респондентов (30%) заявили, что вообще ни разу в жизни не прививались.   

Из вакцин против COVID россияне отдают предпочтение Спутнику. 77,4% доверяют именно этой вакцине. Ковивак не смог перешагнуть планку в 15% (его выбрали 13,9% опрошенных), а защититься Эпивак Короной предпочли лишь 7% участников опроса. Еще 1,7% отдали предпочтение вакцинам зарубежных производителей.

Респонденты также рассказали о том, что стали более трепетно относиться к вопросам наличия антител. Если раньше подобные вопросы в переписках почти не обсуждались, то сейчас 25% могут поинтересоваться вакцинацией собеседника, 14% спрашивают о ковид — статусе. Есть и те, кто сразу спрашивает наличие QR-кода. Правда, таких среди опрошенных оказалось всего 0,8% граждан.

Зато ковид-статус практически не влияет на решение идти на офф-лайн встречу. Здесь 93,2% респондентов заявили, что их больше интересует личная симпатия и многие другие качества, которые не зависят от наличия QR — кода или других справок о COVID.

Лишь 6,8% опрошенных не рискнут идти на встречу, если у нового знакомого отсутствует вакцинация или ПЦР-тест.

«Приятно видеть, что доверие людей к вакцинации от COVID-19 растет. Популярность вакцины „Спутник V“ действительно обоснована — препарат показал достаточно высокую эффективность в исследованиях, в том числе против новых штаммов коронавируса, а также успешно был использован для массовой вакцинации другими странами. Рост доверия россиян к вакцинации очень важен, ведь для формирования коллективного иммунитета необходимо 85-90% вакцинированных граждан», — отметила Юлия Ткаченко, руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor.

 

 

Тэги: коронавирус, знакомства в интернете
Сюжет: Пандемия коронавируса

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