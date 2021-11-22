Из центральной больницы Никольского района незаконно уволили врача

В Никольском районе прокуратура выявила нарушения в работе местной ЦРБ. Основанием для проверки стал иск незаконно уволенного врача.

Установлено, что в учреждении нарушались права граждан на оказание медицинской помощи: администрация больницы длительное время не принимала меры к получению лицензии для осуществления работ по направлению детской стоматологии.

«Кроме того, проверкой вскрыты факты нарушений лицензионных требований в рамках имеющейся в учреждении лицензии по профилю оказания стоматологических услуг населению, выразившихся в не переоформлении лицензии в связи с изменением адреса места осуществления юридическим лицом лицензируемого вида деятельности», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Вскрыты также факты задержки положенных работникам выплат.

По всем фактам возбуждены дела об административных правонарушениях. Иск врача больницы о признании его увольнения незаконным удовлетворён: сотрудник восстановлен в должности и уже приступил к работе.