Число заболевших коронавирусом вологжан вторую неделю превышает 400 заражений в сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 402 случая коронавирусной инфекции. В целом по России статистика говорит о 35 681 заболевшем против 36 970 днем ранее.

В Вологодской области 365 человек выздоровели, двенадцать человек умерли. Такая статистика 22 ноября опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 86 986 пациентам. Большая часть из них — 76 690 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 468 человек.

По данным на конец минувшей недели коллективный иммунитет в Вологодской области составляет 49,7%. В России этот показатель 50,2%.