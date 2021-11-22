Обеды в череповецких школьных столовых признаны одними из лучших в стране

Питание в школьных столовых Череповца признали одним из лучших в стране. Об этом рассказал мэр города Вадим Германов.

«Котлетки с макарошками или с пюрешкой любят дети во всех череповецких школах, а с 1 января к ним присоединятся и малыши из детских садов. Все дошкольные учреждения с Нового года также переходят под крыло „Центра социального питания“. Это позволит создать единое меню, централизовать закупки продуктов и сделать так, чтобы во всех школах и детских садах завтраки и обеды были одинаково вкусными», — рассказал Вадим Германов в соцсетях.

Правда, некоторые череповчане с такой точкой зрения не согласны.

«Уже устали жаловаться на отвратительное питание. Большинство детей отказались ходить в столовую. Все холодное, макароны всегда не доваренные и слипшиеся. Остальное тоже качество не очень. Дети питаются перекусами! А центр социального питания не принимает никаких мер, даёт только отписки! Только недавно стали делать выпечку, так тесто сырое, невкусное и непропеченное. Два года назад выпечка была изумительная. Примите меры. Здоровье детей важнее всего», — пишут жители города в комментариях под постом градоначальника.