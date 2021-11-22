Обеды в череповецких школьных столовых признаны одними из лучших в стране

22.11.2021 [Общество]

Питание в школьных столовых Череповца признали одним из лучших в стране. Об этом рассказал мэр города Вадим Германов.  

«Котлетки с макарошками или с пюрешкой любят дети во всех череповецких школах, а с 1 января к ним присоединятся и малыши из детских садов. Все дошкольные учреждения с Нового года также переходят под крыло „Центра социального питания“. Это позволит создать единое меню, централизовать закупки продуктов и сделать так, чтобы во всех школах и детских садах завтраки и обеды были одинаково вкусными», — рассказал Вадим Германов в соцсетях.

Правда, некоторые череповчане с такой точкой зрения не согласны.  

«Уже устали жаловаться на отвратительное питание. Большинство детей отказались ходить в столовую. Все холодное, макароны всегда не доваренные и слипшиеся. Остальное тоже качество не очень. Дети питаются перекусами! А центр социального питания не принимает никаких мер, даёт только отписки! Только недавно стали делать выпечку, так тесто сырое, невкусное и непропеченное. Два года назад выпечка была изумительная. Примите меры. Здоровье детей важнее всего», — пишут жители города в комментариях под постом градоначальника.

«Видимо, от того, что питание такое „вкусное“, мой ребенок его не ест», — добавляет мама школьника.

Тэги: питание в школах, Вадим Германов

ТОП НЕДЕЛИ

В Тотемском районе ребенок погиб под колесами автобуса
Агрессия в социальных сетях по поводу вакцинации – последствия накопившегося раздражения или неправильной информационной политики?
Скончалась учитель года Наталия Федоркова
В Вологде открылось современное предприятие по производству троллейбусов, но ему не дают выйти на рынок
Туристы с детьми о празднике на вотчине Деда Мороза в Великом Устюге: «Это позор»
Прокуратура заявила, что у «АкваЛайна» не было оснований повышать в ноябре плату за мусор
В Вологде презентовали три варианта Малого транспортного кольца от Белозерского до Пошехонского шоссе
Управляющему вологодского отделения ПФР Василию Жидкову избрали меру пресечения
Прокуратура Вологды не нашла нарушений закона в Тик-Ток ролике мэра Вологды Сергея Воропанова
В Вологде идут предпроектные работы развязки в районе улиц Кирова, Гагарина и Панкратова

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Обеды в череповецких школьных столовых признаны одними из лучших в стране
Умерла Нина Русланова. «Таких драматических актрис больше нет»
Серебро и бронзу завоевал Артём Арефьев на этапе кубка мира по конькобежному спорту
Подросток из Тотемского района дважды за ночь угнал один и тот же автомобиль
404 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Череповецком районе сгорел двухэтажный деревянный дом с мансардой
В Череповце ребенок застрял в грязи на стройке и не мог самостоятельно выбраться
 
15.11.2021 [Общество]

Оптимизация по-сокольски: как один город остался без врачей

3565
0
21.11.2021 [БлогоVO]

История чёрной металлургии в нашем крае буквально зародилась в болотах

419
0
16.11.2021 [Обзор Прессы]

Марс под Череповцом

1298
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика