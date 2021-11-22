Серебро и бронзу завоевал Артём Арефьев на этапе кубка мира по конькобежному спорту

22.11.2021 [Спорт]

Счастливой для череповчанина стала дистанция 500 метров, на которой он занял второе место в субботу с результатом 36,608 секунд, пропустив вперёд только канадца Лоран Дюбрей. Также был третьим в воскресение, принеся первую медаль спринта в копилку сборной России.

«Для разгона нужны эмоции, для круга — спокойствие и это сложно совместить, чтобы получить идеальную «пятисотку». Мы этим и будем сейчас заниматься. Ни сегодня, ни вчера чемпионского бега не было. Еще сегодня я чуть-чуть дернул пах за пару минут до старта, возможно, поэтому не получился разгон. Японец на первых шагах от меня убежал, но я понял, что, если начну суетиться и ломить, я на «сотке» его не догоню. Учитывая, что в этом сезоне это первая «пятисотка» по малому повороту, она прошла достаточно неплохо», — сказал Арефьев "Матч ТВ".

Отметим, что ещё одна представительница Череповца Евгения Лаленкова была вынуждена снятся с соревнований из-за последствий недавно перенесенного коронавируса.

На фото: Артем Арефьев крайний слева

Тэги: конькобежный спорт, кубок Мира

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